В шотландском кладе викингов ученые нашли уникальный предмет, украшенный золотом. 2 19.12.2021, 12:42

Артефакт изготовлен из качественного горного хрусталя и датируется римской эпохой.

Специалисты в кладе викингов, который состоял из множества золотых и серебряных артефактов, обнаружили странный мешочек. Он был очень сильно поврежден из-за того, что на протяжении многих лет пролежал в земле. Содержимое из мешочка, входящего в тот клад, который нашли на территории Шотландии еще в 2014 году, ученые могли изучить только недавно. В нем оказался спрятан уникальный сосуд, украшенный золотом. Сам же артефакт изготовлен из качественного горного хрусталя и датируется римской эпохой.

Об этом сообщает The Guardian.

Данные артефакты получили название «клад Галлоуэй». Это самая большая коллекция предметов, которые были изготовлены во времена существования викингов из когда-либо найденных в Великобритании или Ирландии.

Сосуд из горного хрусталя изготовили еще в Древнем Риме. Примерно в конце 8 столетия его доработали мастера из Средневековья, добавив украшение в виде слоев из золотых нитей. Данный артефакт имеет небольшие размеры. В высоту он не превышает 5 сантиметров. Эксперты предполагают, что сосуд мог использоваться для хранения благовоний или же какой-то иной ценной жидкости.

Предположительно, клад Галлоуэей был спрятан в 900 году нашей эры. Кто это сделал, пока что остается загадкой. Входящие в него артефакты создавались в англо-саксонских королевствах, а также на территории Ирландии. На сегодняшний день клад поместили в Национальный музей Шотландии.

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