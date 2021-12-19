«Проворный» в огне: что сгорело на корвете в Санкт-Петербурге 5 19.12.2021, 13:05

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Для чего нужен был этот корабль?

Пожар на строящемся корвете "Проворный" в сухом доке на территории "Северной верфи" в Санкт-Петербурге начался около 18:00 в пятницу, а о его полной ликвидации информационные агентства сообщили только в полвторого пополудни на следующий день, сообщает ВВС.

Какие повреждения мог получить корабль и какие боевые задачи должны выполнять корветы такого типа?

О степени повреждений от воздействия открытого огня и высокой температуры, которые получил корабль за эти неполные 20 часов, сейчас официально никто не говорит, а оценки сторонних экспертов и даже инсайдеров очень приблизительные и осторожные.

Накануне агентства со ссылкой на экстренные службы сообщали, что огонь распространился на 800 кв м. "Это почти весь корвет "Проворный", - цитировал Интерфакс единую дежурно-диспетчерскую службу.

Отдельно источник в кораблестроительной отрасли рассказал ТАСС, что пожар повредил ходовую рубку и башенно-мачтовую конструкцию.

На всех кораблях проекта 20380 (к которому относится "Проворный") надстройка, вероятно, поврежденная пожаром, выполнена из композитных материалов для снижения радиолокационной заметности. Такие материалы создаются в том числе и с учетом возможного воздействия огня. Информации о том, насколько пострадала сама конструкция надстройки, нет.

Однако в самой надстройке расположено различное радиоэлектронное оборудование.

Фото: тАСС

Как рассказал в интервью Русской службе Би-би-си эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник, хотя сейчас и рано делать выводы о том, что пострадало в результате пожара на корабле, но можно, как минимум, предположить, что в нём могло находиться в то время.

"Можно, к сожалению, очень, наверное, точно сказать, что наверняка очень сильно пострадало оборудование корабля, составляющее основную его ценность", - сказал он.

"Пресса сообщала, что на корабль погружено все оборудование и идет подготовка к швартовым испытаниям. То есть корабль имел на борту полный комплект своей электроники, своих антенных устройств. Большая часть этого наверху, и мы видели, что вчера происходило", - пояснил эксперт.

Что это за корабль?

"Проворный" - второй корабль проекта 20385, однако сам этот проект является развитием проекта 20380. Головным кораблем проекта 20380 стал корвет "Стерегущий", который был передан Балтийскому флоту в 2007 году.

Фото: тАСС

Это корабли второго ранга, "рабочие лошадки" прибрежной морской зоны, сравнительно небольшие, которые изначально создавались для решения довольно широкого круга задач - патрулирования прибрежной зоны, сопровождения и охраны других кораблей, поддержки десанта и нанесения ударов по наземным целям.

Однако основная специализация таких кораблей всё-таки борьба с другими кораблями. Их главное оружие - противокорабельные ракеты.

Всего построено девять кораблей этого проекта, из которых семь переданы в состав ВМФ.

Проект 20385 отличается от "материнского" более мощной системой ПВО, а также другим ракетным комплексом - вместо восьми пусковых установок дозвуковых противокорабельных ракет Х-35 "Уран" на нем установлены универсальные корабельные стрельбовые комплексы, в которые можно устанавливать ракеты типа "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

Фото: тАСС

"Этот [корвет] должен был отправиться на Тихий океан, а на Тихом океане их целевое назначение - Камчатская флотилия. Соответственно, это обеспечение выхода наших стратегических ракетоносцев в море, которые там базируются, - считает Илья Крамник. - В том числе и новых, "Бореев". Если так, то это в первую, вторую и третью очередь противолодочная специализация, потому что главная угроза для стратегов - это какая-нибудь американская подводная лодка поблизости".

Сколько всего планируется построить кораблей обоих классов, сказать сложно, но, по словам эксперта, к концу 2020-х годов может быть спущено на воду более двух десятков единиц.

Пожароопасное место

Пожары на корабельных верфях и у причалов - не такое уж редкое явление. В России, например, последний крупный пожар произошел два года назад.

В декабре 2019 года возгорание произошло во время сварочных работ в одном из отсеков единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов". В результате погибли два человека. Тогда ущерб от пожара, как заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, составил 500 млн рублей.

Пожар произошел, когда "Адмирал Кузнецов" находился у причальной стенки на 35-м судостроительном заводе в Мурманске, куда его перевели после предыдущей аварии.

В мире последний перед инцидентом на "Северной верфи" пожар в доке произошел за три дня до этого в США.

В сухом доке верфи в порту Тампа Бей загорелся корабль береговой охраны США "Бенджамен Дейли". Возгорание началось во внутренних отсеках корабля. При этом никто не пострадал, и корабль довольно быстро потушили.

По словам Ильи Крамника, пожары на верфях - общая проблема для всех стран: "Когда корабль на верфи находится, он уязвим, потому что на нем много всяких работ проводится, повышающих пожароопасность, - лакокрасочные, сварочные, какие угодно". "И если какие-то из этих работ неправильно друг с другом совмещены, то пожар вероятен, - объясняет эксперт. - Есть, конечно, очень строгие руководства по предотвращению всего этого дела, по очередности выполнения работ. За них отвечает верфь, если корабль в постройке, за них отвечает экипаж, если корабль уже строевой в ремонте. Но написано может быть много, а выполняется оно не всегда".

"Интерфакс" передает, что, согласно, прошлогоднему отчету "Северной верфи", предприятие потратило 116,5 млн рублей на мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

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