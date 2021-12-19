В Сенат США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2»6
- 19.12.2021, 13:15
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Санкционный пакет должен быть принят не позднее 14 января.
Сенат США до 14 января проголосует за законопроект, предусматривающий введение санкций против трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.
Законопроект о санкциях против трубопровода внес республиканец Тед Круз. Он заявил, что в случае, если проект будет рассмотрен, республиканцы перестанут блокировать утверждение кандидатур на более 30 правительственных должностей, в том числе послов.
Для принятия законопроекта за него должны проголосовать 60 из 100 представителей Сената. Reuters отмечает, что это маловероятно при нынешней структуре парламента — сейчас в него входят 50 республиканцев, 48 демократов и еще два беспартийных сенатора, входящих в коалицию с демократами.
Демократы ранее выступали за введение санкций против «Северного потока-2» только в том случае, если Россия вторгнется в Украину.
Летом США и Германия договорились, что позволят достроить «Северный поток-2» без введения дополнительных санкций. В обмен на это страны решили добиться продления на 10 лет контракта о транзите газа между Россией и Украиной, а также недопустимости использования Москвой поставок газа как «оружия».
Укладка труб «Северного потока-2» завершилась 6 сентября, в октябре первую нитку трубопровода заполнили газом. В середине ноября Германия временно приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора газопровода и потребовала компанию зарегистрировать «дочку», соответствующую законам страны.
В начале декабря стало известно, что в оборонный бюджет США на следующий финансовый год не включили санкции против «Северного потока-2», которые туда предлагала внести Палата представителей.