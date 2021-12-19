Дезертир Чечко: факты и мифы Руслан Шошин, «Белсат»

19.12.2021, 13:43

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Данные из открытых источников опровергают домыслы пропагандистов.

Как преподносят историю польского солдата 11-го Мазурского артиллерийского полка Эмиля Чечко белорусские государственные СМИ? Мол, польский солдат, насмотрелся ужасов на польско-белорусском пограничье, не выдержал психологического давления и через колючую проволоку решил сбежать из «авторитарной Польши» в «демократическую Беларусь»… Вот только неясно: зачем было убегать – если можно было в любой момент подать рапорт и уволиться со службы?

В Польше нет срочной военной службы, никого не заставляют «защищать Отечество». Поляки идут в армию добровольно. Это сложная процедура, не каждого берут – и поэтому это престижно. Кстати, статья 114 «Закона о военной службе профессиональных солдат» четко прописывает процедуру увольнения контрактника. Каждый солдат имеет право подать рапорт без объяснения причин. По закону, солдат может это сделать за шесть месяцев до увольнения, но по его желанию руководство воинской части может этот срок сократить, например, до одного месяца. Силой здесь никто солдата, который не хочет служить, не держит. Кроме этого, военнослужащий имеет право перейти по собственному желанию в другую часть, но не чаще, чем раз в три года. Именно поэтому и неясно, почему 25-летний солдат не использовал этих возможностей, а выбрал дезертирство, за которое в Польше грозит до 10 лет тюрьмы. Польский же министр обороны Мариуш Блащак говорит, что у солдата были проблемы с законом и вообще написал рапорт о своем увольнении. Несколько офицеров уже потеряли должности. Но из публикаций польских СМИ следует, что эти проблемы с законом не были настолько серьезными, чтобы из-за них бежать за границу, да еще во время контрактной службы.

Также полезно представлять, что теряет польский солдат, покидающий службу. Об этом не напишут государственные белорусские СМИ, а стоило бы. Рядовой Чечко в армии только с 2018 года, поэтому, пожалуй, зарабатывал наименьшую ставку для новичков – 4110 злотых, на руки около 3000 злотых (1875 рублей). Кроме этого, по решению министра обороны, за каждый день службы на границе доплачивают 45 злотых (28 рублей). Зарплаты в польской армии колеблются в зависимости от звания, стажа и опыта. Средняя зарплата контрактника составляет 6154 злотых (3800 рублей), полковник зарабатывает от 8300 до 9600 злотых (5100-6000 рублей), генерал – 16 830 злотых (более 10 000 рублей).

Это открытая информация, ее в Польше никто не скрывает. Каждый поляк знает, сколько зарабатывают военные, чиновники, политики. В Беларуси же это «государственная тайна». В июне onliner.by рассказал историю подполковника Олега, который после тринадцати лет службы зарабатывает 1581 рублей в месяц.

Точные мотивы поступка рядового Чечко неизвестны. По информации польских СМИ, Варшава проверяет в том числе и версию его возможного сотрудничества с белорусскими спецслужбами.

Руслан Шошин, «Белсат»

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