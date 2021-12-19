Медики рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь

Медики рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь1
- 19.12.2021, 13:48
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Эффективным может быть метод «двух блюд».
В новогоднее застолье рекомендуется выбрать для себя два основных блюда: любое горячее и овощной салат, тогда не будет перебора с едой. Такой совет дала заведующая Городским центром здоровья Снежана Кавриго, сообщает «Минск-Новости».
Снежана Кавриго посоветовала во время праздничного застолья употреблять больше зелени.
И не забывайте, что наша ферментативная система настроена на минимальное потребление продуктов в ночное время, поэтому помогите ей адаптироваться к столь позднему приему пищи. Не перегружайте ее! ‒ говорит Снежана Кавриго.
В то же время если не мыслите новогоднего праздника без салата оливье, то не мучайте себя — готовьте и наслаждайтесь, ‒ разрешает врач. Однако добавляет: пусть этот салат будет для вас единственным основным блюдом.
Что касается потребления спиртного, даже слабоалкогольного, то, как подчеркнула специалист, здесь важно знать меру.