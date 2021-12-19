закрыть
19 декабря 2021, воскресенье, 14:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь

1
  • 19.12.2021, 13:48
  • 1,634
Медики рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь

Эффективным может быть метод «двух блюд».

В новогоднее застолье рекомендуется выбрать для себя два основных блюда: любое горячее и овощной салат, тогда не будет перебора с едой. Такой совет дала заведующая Городским центром здоровья Снежана Кавриго, сообщает «Минск-Новости».

Снежана Кавриго посоветовала во время праздничного застолья употреблять больше зелени.

И не забывайте, что наша ферментативная система настроена на минимальное потребление продуктов в ночное время, поэтому помогите ей адаптироваться к столь позднему приему пищи. Не перегружайте ее! ‒ говорит Снежана Кавриго.

В то же время если не мыслите новогоднего праздника без салата оливье, то не мучайте себя — готовьте и наслаждайтесь, ‒ разрешает врач. Однако добавляет: пусть этот салат будет для вас единственным основным блюдом.

Что касается потребления спиртного, даже слабоалкогольного, то, как подчеркнула специалист, здесь важно знать меру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип
Белорусы, будьте сильными и смелыми
Белорусы, будьте сильными и смелыми Игорь Лосик
Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч