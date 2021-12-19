Россиянам наступили на больную скрепу 6 Саша Сотник, Sotnik-TV

19.12.2021, 14:04

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Ставки повышаются.

Новость о том, что цена билета в Большом на «Щелкунчик» достигла 300 тысяч рублей, бомбанула скрепошарых. 3300 евро за спектакль могут позволить себе, пожалуй, только владельцы Майбахов и особняков на Рублевке. Самые юморные жители пещеры заявили, что ждут, вообще-то, «Лебединое озеро» и вельми печалятся из-за забастовки маленьких лебедей. Не утратившие критического мышления отмахнулись, что это все – ярмарка тщеславия с понтами, а цены нагоняют спекулянты. Нет, неправда. Идем на официальный сайт и любуемся ценами на оставшиеся места.

Как вам галерка с ценой 49,5 тысяч рублей за билет? Даже если взять явно завышенную официальную цифру средней зарплаты по Московской области в 42 тыс. – однозначно не хватит, чтобы порадовать семью встречей с прекрасным. Но больше всего скрепышей бомбануло сравнение цены билета в Большой с Венской оперой. К примеру, билет 1-й категории (это партер, рядом со сценой) на оперу «Тоска» в Вене 30 декабря стоит 271 евро. Самый дешевый (та же галерка), 7-й категории, можно приобрести всего за 46 евро. Не за 49,5 тысяч, а… И, кстати, театральных спекулянтов в Вене нет не потому, что спрос не высок, а предложение зашкаливает. Просто здесь не понимают: зачем платить так дорого? Ведь это просто балет или опера, а не соревнование по крутизне кошелька. Да и бравировать богатством в цивилизованном обществе не принято. Свойство современного человека – довольствоваться достаточным и не выпячивать излишки. Но в пещере рулят дикие нравы. Двуногим любителям прекрасного не понятно: почему новость о стоимости билета на спектакль в Большом вызывает усмешку и презрение?

Кстати, как думаете, почему именно эта тема так возбудила россиян, которые вряд ли таскаются по театрам и в ежедневном режиме отслеживают премьеры? А все просто. Большой театр, «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и русский балет вообще – это скрепа, наступать на которую нельзя: бомбанет. Много их таких разбросано по информационному полю, превращенному пропагандистами в минное. Русский балет! – бабах! Гагарин! – бубух! Высоцкий! – тыдыщ! Бродский! – хрясь! Гребенщиков и Цой! – жах! Тальков! – тра-та-та-та-та! Кто там опять вчера умер? Режиссер Соловьев? – скорби, сволочь, он нам «Ассу» подарил! А то, что это и не кино вовсе – откуда же знать сирым да убогим? Они же на фильмах Михалкова воспитывались. А уж если Сталина тронешь – это будет ядерный бара-бум, сравнимый только с Путло-извержением. Певец Лев Лещенко заскрипел комсомольской скрепой юности: «Поверьте мне, 60% людей ностальгируют по Советскому Союзу. Это пенсионеры, это люди малообеспеченные, это люди, которые трудятся непомерно на тяжелых производствах. А в России все хапают и хапают, и воруют еще ко всему прочему. Уважение к артистам есть какое-то, скажите мне?! Сейчас блогеры, тиктокеры. Вот эта вседозволенность, она не есть свобода». Привычный оливье в черепе скрепного певуна замешан! Можно подавать к «Новогоднему огоньку», если не стошнит перьями Киркорова, который, безусловно, тоже – скрепа. Как и опальный ныне Моргенштерн. Не пора ли «Щелкунчик» поставить с Даней Милохиным в главной роли? Попытка Бузовой прорваться во МХАТ – внятная атака орков в деле приватизации скреп. И то, что она была отбита – ни о чем не говорит. Все только начинается!

В воздухе пахнет войной. Большой такой полноценной войнищей. И это – самая главная орочья скрепа из всех вышеназванных. Сложносочиненная такая Царь-скрепа: с дедами на палках, с оскорбленцами по поводу отрицания решающей роли СССР и КПСС, и лично товарища Сталина. Можно забомбить Большой театр, сравнять с землей Ваганьково с Таганкой и всеми МХАТами, гори оно все синим пламенем! Главное – наша война по распорядку! Жирик и Сатановский ракетами машут, Захарова со Скабеевой космами трясут: даешь путинский прорыв в Украину! Лукашенко преданно стонет в супружеской постели: вводи, Владимир Владимирович, ядерный штырь, нет мочи больше терпеть эту немощь перед лицом западного агрессора! В Новосибирске на заводе Чкалова торжественно выкатили истребитель «Охотник»! – Запад вот-вот выкатит глаза!

Ставки повышаются – акции рушатся. Только за месяц Мосбиржа спалила 32 млрд долларов капитализации индекса РТС, уронив рынок на минимумы с мая. Но чего не сделаешь ради понтов? Умри, но держи фасон. Можно рассказать лопоухим про то, как таксовал и бедствовал, пока к Собчаку не пристроили. Лопушки – они такие: ты их за эти два десятилетия разул и раздел до нитки, а они тебе еще и сочувствуют. И дедами на палках машут: «Веди нас вперед, к новым свершениям!» А главное свершение – это война. И плевать, что в ядерной войне победителей не будет, так ведь и проигравших – тоже. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд предупредила еще 8 декабря: если Кремль решится на войну, Россия будет полностью изолирована от мировой финансовой системы. На всякий случай с пациентом беседуют попеременно: то Байден, то Макрон, то Джонсон, передавая с рук на руки. Но тот продолжает теребить главную скрепу. Она, родимая и пугающая – единственное, что может предложить этому миру путинский Оркостан. Здесь даже внятной вакцины от коронавируса разработать не в состоянии. Здесь заводы по производству комбикормов вот-вот остановятся, из-за чего скрепанутым жрать будет нечего. С другой стороны, чем голоднее – тем злее. Злоба и ненависть – главное топливо для войны. Зачем жить, если все равно сдохнешь? Да и разве это жизнь?

Так что воевать они пойдут как миленькие. И не за Путина и Вексельберга, как ерничают высоколобые политологи. За Щелкунчика и Большой театр, за Высоцкого и Бродского, за Достоевского и Толстого, за Цоя и Талькова! И на линию фронта к ним будут приезжать и Юра-музыкант, и Андрей Макаревич с Шендеровичем – поднимать боевой дух, как живые скрепы нашей пещеры.

Саша Сотник, Sotnik-TV

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