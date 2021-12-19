Врач назвал признак штамма «Омикрон», который проявляется только по ночам 19.12.2021, 14:15

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У пациентов начали выявлять новые симптомы.

Врач-терапевт Амир Хан рассказал о новом симптоме штамма Омикрон, который может проявляться только в ночное время суток. Так, речь идет о повышенном потоотделении. По его мнению, этот признак необходимо включить в NHS (Национальной службы здравоохранения Англии).

Об этом сообщает Daily Star.

Врач, практикующий в Южной Африке, где и был обнаружен новый вариант коронавируса, заявил, что его пациенты с Омикроном часто жалуются на то, что они сильно потеют ночью. При чем это проявляется настолько сильно, что больным приходится менять одежду.

Хан уверен, что такие случаи необходимо отслеживать, чтобы понять, как именно работает новый штамм. По его словам, учитывая все факторы течения болезни, врачам будет проще ее диагностировать.

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