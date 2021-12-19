Чтобы украсть у пенсионера деньги, ему позвонил «подполковник КГБ» 5 19.12.2021, 14:35

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В итоге белорус потерял более 83 тысяч рублей.

О необычной схеме кибермошенничества в Беларуси рассказали «Минск-Новости».

Пенсионеру на Viber позвонил мужчина, назвавший себя сотрудником Беларусбанка. Он попросил пенсионера назвать свои паспортные данные, так как преступники якобы получили доступ к его вкладам и нужно спасать сбережения. Почувствовав неладное, пожилой мужчина отказался это сделать.

Затем в течение нескольких дней ему продолжали звонить с других номеров и под разными предлогами уговаривали снять деньги для дальнейшего перевода на другой счет. Но пенсионер снова отказался.

Но в итоге дедушке позвонил «подполковник КГБ» и сказал, что сотрудники банка заслуживают доверия и их указания необходимо выполнять. Мол, спецоперацией занимается КГБ. Пенсионеру назначили нового «агента» из банка, который все же сумел ввести его в заблуждение. В итоге он потерял более 83 тысяч рублей.

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