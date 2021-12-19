Греция изменила правила въезда для туристов 1 19.12.2021, 14:48

Они начали действовать с этого воскресенья.

Уже с этого воскресенья все туристы при въезде в страну должны иметь отрицательный тест на коронавирус, независимо от вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное заявление местных властей.

Принимаются ПЦР-тесты, сделанные не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тесты, сделанные за 24 часа до поездки. Ограничения будут действовать до 10 января 2022-го, и под них попадают все, включая детей в возрасте 5 лет и старше. Проверять документы будут в аэропортах, на вокзалах и в пограничных пунктах пропуска.

И все же исключения в новых правилах есть. Тест не нужен путешественникам, которые возвращаются в страну из-за рубежа, где пробыли менее 48 часов. Но при условии, что они уже ранее проверялись на ковид.

Власти поясняют, что ограничительные меры приняли на период рождественских праздников в связи с распространением «омикрона».

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