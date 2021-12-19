В Мехико случайно нашли ценные ацтекские артефакты 19.12.2021, 14:57

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Они связаны с верой в начало нового жизненного цикла.

Мешика, как сами себя называли ацтеки, не считали время по бесконечной шкале, а делили его на циклы продолжительностью в 52 года. В календаре ацтеков каждый год состоял и 260 дней, и каждые 52 года начинался новый цикл. Чтобы отметить начало нового цикла, Ацтеки проводили масштабный ритуал, известный под названием Шиумольпилли или Церемония Нового Огня. Это был самый важный цикличный ритуал их культуры, пишет El Pais.

Каждые 52 года жители столицы империи ацтеков Теночтитлан, который находился на территории нынешнего исторического центра Мехико, выбрасывали изображения богов и гасили огонь в домах и храмах. Город погружался во тьму, и по его улицам проходили жрецы. Они шли от Главного храма к горе Уицачтитлан, которая сейчас известна как Серро де ла Эстрейя, «гора звезды». Там жрецы проводили церемонию зажигания нового огня. Ацтеки верили, что если новый огонь не зажечь, то наступит конец света. Звезды превратятся в чудовищ и поглотят все человечество. За пять дней до церемонии люди уничтожали все свои вещи, постились и плакали, ожидая наступления возможной катастрофы.

И сейчас в историческом центре Мехико ученые института истории и антропологии INAH обнаружили остатки одной из последних церемоний Нового огня. Археологи нашли такие объекты, как кахетас (вид чаши), молькахетес (каменный инструмент, похожий на ступку с пестиком) и глиняные фигурки. Все это нашли почти случайно, когда рабочие прокладывали новую дренажную систему и электрический кабель, а также устанавливали уличные лавочки.

Во время церемонии жители Теночтитлана выбрасывали со своих домашних алтарей фигурки богов и уничтожали все свои вещи — одежду, посуду и даже тенамацтли (священную каменную печь). Все или сжигалось, или выбрасывалось в ямы либо канавы.

Антрополог Джордж Клапп Вайян в своей книге «Ацтеки Мексики» 1941 года писал, что мешика считали смену цикла концом одной жизни и началом другой. В его исследовании жизни ацтеков упоминается, что беременных женщин запирали в фермах из страха, что они превратятся в диких животных. А детей заставляли ходить и не давали им спать, так как боялись, что они заснут в роковую ночь и превратятся в крыс. Дома полностью очищались, все приводилось в порядок. Затем ацтеки гасили огонь, и мир погружался в полную тьму.

Когда в домах мешика гасли все огни, одетые в церемониальные одежды жрецы процессией двигались к Уицачтитлану.

Уицачтитлан — это кратер погасшего вулкана, подымающийся над Мексиканским нагорьем, который можно увидеть практически из любой части Мехико.

На вершине горы жрецы с тревог следили за небом, ожидая знака, что существование мира продлевается. Ровно в тот момент, когда созвездие Плеяд оказывалось в зените, жрец вырезал сердце у пленника, предназначенного в жертву, и специальными деревянными инструментами зажигал огонь на его груди. После чего полученным новым огнем жрецы разжигали на горе огромный костер, чтобы все увидели и возрадовались — жизнь продолжается, конец света не наступил. Специальные гонцы поджигали факелы от нового огня, и спешили заново зажечь огни в алтарях всех местных людей.

Если во время церемонии Нового Огня не наступал конец света, и звезды не превращались в смертельно опасных чудовищ, мешика радовались, убирали свои дома, восстанавливали алтари и создавали новые инструменты и вещи.

Чтобы дополнительно отметить столь радостное событие, ацтеки устраивали большие пиршества с самой разнообразной едой, на которых приносили жертву кровью — как своей собственной, так и пленников.

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