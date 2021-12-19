В Беларусь идут морозы до -20°C 1 19.12.2021, 14:58

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Уже в понедельник резко похолодает.

В воскресенье 19 декабря на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица, ожидаются мокрый снег и дождь, однако с «плюсовой» температурой. Уже в понедельник 20 декабря резко похолодает, сообщает Белгидромет.

В воскресенье 19 декабря днем температура воздуха в Минске, Гомеле, Гродно ожидается на уровне +2…+4°C, в Витебске и Могилеве – +1…+3°C, в Бресте – +3…+5°. Местами усилится ветер до 15-18 м/с, на дорогах – гололедица.

В понедельник в Беларусь придет циклон с арктическим воздухом, который принесет морозы.

20 декабря по северо-востоку страны ожидается до -10°C. Во вторник, 21 декабря по большей части Беларуси пройдет снег. Температура воздуха ночью при прояснениях составит -15…-20°C. Днем – до -12°C. Такая же ситуация сохранится и в среду, 22 декабря.

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