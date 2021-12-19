Генсек НАТО выступил против переговоров с Россией о «сферах влияния» 4 19.12.2021, 15:04

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Это было бы для Альянса шагом назад.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против проведения конференции НАТО с Россией о «сферах влияния». Об этом он заявил в интервью Journal de Dimanche.

«Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, это совсем неверное направление», — заявил Столтенберг.

Он при этом добавил, что НАТО выступает за обсуждение мер по укреплению доверия, контролю над вооружением, прозрачности военных учений и снижению напряженности.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности, которые требуют от Североатлантического альянса обязательств не расширяться на восток, в том числе за счет Украины, не размещать дополнительные войска в странах Европы, отказаться от любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

Также договор подразумевает ограничения на размещение ракет средней и меньшей дальности как для НАТО, так и для России.

В Белом доме заявили, что США не будут вести переговоры с Россией о европейской безопасности без участия представителей Европы. Bloomberg писал, что предложения России вызвали скептическую реакцию со стороны НАТО. США, по данным источника агентства, США сочли некоторые российские предложения полезными, а другие ― неприемлемыми.

7 декабря состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи, в ходе которых российский президент заявил, что Россия считает неприемлемым возможное расширение НАТО на восток и вступление Украины в альянс. Байден в свою очередь предупредил о жестких санкциях против Москвы в случае начала военных действий.

Столтенберг после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским говорил, что решение о вступлении Украины в НАТО может принимать только Киев и члены альянса.