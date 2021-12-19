Азиатский разворот Путина 8 Ксения Кириллова, cepa.org

19.12.2021, 15:12

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На что делает ставку Кремль?

В начале этого месяца в Москве состоялась XII Азиатская конференция на тему: «Россия и Азия в меняющемся международном порядке». На ней присутствовали эксперты из 10 стран, в том числе Вьетнама, Индонезии, Китая, Малайзии, Монголии, Пакистана, Японии и других. Конференция была организована крупнейшим российским аналитическим центром «Международным дискуссионным клубом «Валдай», и ее тема, по сообщениям организаторов, была «связана с осмыслением трансформации, которую переживает мировое сообщество».

«Международный порядок, который возник после окончания холодной войны, завершился – на наших глазах рождается новый», – сообщается на сайте клуба «Валдай».

Ту же мысль проводят и другие российские эксперты. В частности, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Игорь Истомин в своей статье отмечает: «подъем Китая и – в меньшей степени– Индии подводит эти страны к положению, когда их возросшие экономические возможности этих стран не умещаются в границы дозволенного, и неудовлетворенность этим фактом выливается в реальные последствия».

Российские эксперты подчеркивают, что усиление новых игроков на мировой арене неизбежно приведет к новому переделу мира, который, как и сто лет назад, может сопровождаться мировыми войнами и иными глобальными потрясениями. В качестве решения проблемы Москва предлагает новый вариант мироустройства – так называемая «новая Ялта», сопровождающаяся четким разделением сфер влияния без учета мнения малых стран.

Важно подчеркнуть, что подобные прогнозы вполне могут оказаться недалекими от истины. Мир действительно стремительно меняется, и в нем наблюдается усиление авторитарных государств, стремящихся занять более значимые позиции. Однако складывается впечатление, что такой сценарий выглядит желанным для кремлевских идеологов.

Это неудивительно, поскольку политика России в отношении Украины также является ничем иным, как попыткой передела мира. Однако все попытки Кремля добиться от Запада включения Украины в сферу влияния России фактически невыполнимы. Западный мир просто не может игнорировать волеизъявление суверенной европейской страны, на официальном уровне обращающейся за защитой от внешней агрессии. Игнорирование подобного запроса означало бы признание несостоятельности западного мира и крах всей системы международной безопасности.

Похоже, невозможность восстановления отношений с Западом стала очевидна и многим кремлевским экспертам даже притом, что они никогда не озвучат вслух подлинных причин сложившейся ситуации. Ведущие российские аналитические центры в последние годы усиленно продвигают идею взаимодействия России с Китаем и с набирающими силу странами Азии, делая ставку на то, что эти страны также будут тяготеть к слому существующих границ. По сути, Москва делает ставку на мировой хаос, в котором ее действия ничем не выделялись бы на фоне других внесистемных авторитарных игроков.

Именно с государствами, еще не связанными международно-правовыми обязательствами и правилами игры, принятыми в западном мире, Россия активно развивает сотрудничество. При этом она предлагает себя в качестве экспортера так называемого «технологического суверенитета», то есть решений и технологий, обеспечивающих как создание критически важной инфраструктуры, так и иных цифровых систем.

Разработчики данной идеи ставят перед собой глобальную задачу «создать собственную конкурентоспособную технологическую экосистему и стать ключевым участником процесса выработки новых правил игры в этой сфере». С этой целью в 2018 году в России была создана «Ассоциация экспорта технологического суверенитета», возглавляемая бывшим шпионом-нелегалом Андреем Безруковым, больше известным в США под именем Дональда Хитфилда. Довольно забавно при этом, что сайт Ассоциации помечен западными интернет-провайдерами как незащищенное соединение, которое, соответственно, не способно обеспечивать безопасность данных своих пользователей.

Бывший разведчик неустанно повторяет, что, в отличие от Соединенных Штатов, российские технологии способны обеспечить союзникам Москвы подлинный суверенитет, тогда как США никогда не откажется от идеи контроля за поставляемыми ими системами. Это звучит особенно пикантно на фоне того, как Россия стремится обеспечить полный контроль за Интернет-пространством в собственной стране. Речь идет не только о цензуре в сети, но и о постоянных попытках российских спецслужб получить доступ к конфиденциальный переписке пользователей. В частности, еще в мае ФСБ заявила о своем намерении создать универсальную систему ключей шифрования от мобильных приложений для обеспечения доступа правоохранителей к зашифрованной информации.

Как пояснил IT-специалист из Сан-Франциско Майкл Таланов, российские власти уже довольно давно получили доступ к личным данным пользователей. По его словам, российские спецслужбы способны перехватывать на своей территории любые коммуникации. Россия добилась этого, получив от международных интернет-регуляторов поддельные SSL сертификаты шифрования. Такая процедура предусмотрена в отношении лиц или компаний, подозреваемых в террористической деятельности, но Кремль использует ее в отношении всех интернет-провайдеров. Помимо доступа к конфиденциальный информации эта технология, по словам Майкла Таланова, используется для подмены интернет-контента. Логично предположить, что, поставляя технологии в другие страны, Кремль также обеспечит себе доступ ко всей информации, передаваемой с помощью этих технологий.

Также, по мнению прокремлевских экспертов, Россия может выступать экспортером международной безопасности. Этот тезис особенно ярко смотрится в сочетании со статьей другого кремлевского идеолога, Владислава Суркова, прямо призвавшего российские власти экспортировать хаос в соседние страны и решать внутренние проблемы за счет внешней экспансии. «Крымский консенсус – это яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны», – откровенно признался Сурков.

Если же говорить серьезно, у России действительно существует ряд географических, технологических, культурных и иных преимуществ, которые при иных условиях она могла бы эффективно использовать в меняющемся мире. Однако путь агрессии, конфронтации с Западом и начала репрессий в собственной стране, окончательно выбранный Москвой восемь лет назад, сводит на нет все эти преимущества.

Ксения Кириллова, cepa.org

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