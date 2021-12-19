Чудаки в стране «вменяемых» 1 Телеграм-канал «Серпом По»

19.12.2021, 15:29

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Лаврову мало содержания Донбасса?

Россия отправила гуманитарную помощь в Афганистан (30 тонн грузов), а обратным рейсом вывезла 200 граждан России, Киргизии, Афганистана, которые не хотят жить под властью лавровских «вменяемых».

Два года назад министр Лавров требовал «полного вывода» иностранных войск из Афганистана. При том, что Россия ничего на Афганистан не тратила, никак не была вовлечена в афганские события. Сидела себе тихо под американским зонтиком и бед не знала.

Ладно. Вывели иностранные войска.

Теперь начали таскать из России в Афганистан гуманитарную помощь, тратить на это деньги россиян. Мало содержания Донбасса.

Лучше стало? Чем было при иностранных войсках в Афганистане?

Не перестаем удивляться тупости российского начальства, его умению навесить на свою страну дополнительные расходы, отсутствию прагматизма.

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