В Беларуси продолжает сокращаться число банковских карточек 1 19.12.2021, 15:40

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Из-за «советов» МВД их может стать еще меньше.

В Беларуси по-прежнему сокращается число банковских платежных карточек, которые на руках у населения. На 1 октября их насчитывалось 15 миллиона 249 тысячи штук, сообщает Нацбанк. Это на 237,6 тысячи меньше, чем на начало года. Их может стать еще меньше на фоне рекомендаций от МВД устанавливать ограничения по числу выпущенных карт. Некоторые банки уже ввели лимиты по числу карточек, пишет zerkalo.io.

Количество карточек национальной платежной системы «Белкарт» на 1 ноября составило 1 миллион 504 тысячи. Это на 833,4 тысячи меньше, чем на начало года.

Количество карт Белкарт/Maestro, которыми можно расплачиваться в том числе за границей, выросло до 1 миллион 930,3 тысячи единиц. Это на 28,5 тысячи больше по сравнению 1 января.

Первую строчку по количеству эмитированных карт является международная платежная система Visa — 6 миллионов 207,3 единиц. Это на 630,8 тысячи больше, чем на 1 января. Следом идет международная платежная система Mastercard с 5 миллионами 598,8 тысячами единиц выпущенных карт (на 68,9 тысячи меньше, чем в начале года).

Число карт платежной системы UnionPay выросло до 8,6 тысячи. Это на 5,4 тысячи больше, чем на начало года.

Напомним, МВД предлагает банкам ввести некоторые новшества по карточкам, которые они выдают клиентам. Среди основных идей — по умолчанию выпускать «пластик» без возможности совершать интернет-платежи, а также ввести ограничения по числу переводов за границу. Ведомство также рекомендовало банкам устанавливать ограничения по числу выпущенных карт. Некоторые банки уже ввели лимиты по числу карточек.

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