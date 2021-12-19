Почему после COVID-19 долго не проходит кашель и как его облегчить? 19.12.2021, 16:14

Советы известного доктора Евгения Комаровского.

Людям, которые переболели коронавирусом, для избавления от кашля необходимо пить больше чистой воды и не забывать увлажнять воздух. Об этом заявил известный украинский доктор Евгений Комаровский, пишет «Апостроф».

По его словам, кашель может беспокоить человека не только после COVID-19, но и после любой перенесенной инфекционной болезни.

Евгений Комаровский напомнил, что в процессе ОРВИ возможны поражения слизистой оболочки бронхов, из-за чего человек начинает кашлять.

После болезни слизистая восстанавливается, а после активизации кровообращения начинает вырабатываться слизь, от которой организм избавляется посредством кашля.

Доктор Евгений Комаровский предупредил, что кашель может долго беспокоить человека после коронавируса или ОРВИ, если организм не получает достаточное количество жидкости.

"Есть такое понятие – "реология крови", то есть ее текучесть и вязкость. Мокрота, которая выделяется в легких, тоже имеет свою реологию, поэтому может быть жидкой или вязкой. И даже существует правило: реология крови=реология мокроты", - объяснил специалист в эфире телеканала.

Человек должен много пить чистой воды, чтобы избежать дефицита жидкости, из-за которого выделяется густая мокрота. Важно также не забывать увлажнять воздух. Если в жилье влажность составляет от 40 до 60% - кашель не будет долгим.

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