Рабочий крупного завода: По спискам увольняют больше 10% хороших специалистов 19.12.2021, 16:24

Как cейчас работается на государственных предприятиях.

В Беларуси идет очередная волна репрессий и политических увольнений. Рабочий крупного государственного завода поделился атмосферой, которая царит на предприятии, пишет телеграм-канал «БОР».

«Я рабочий одного из минских заводов. Каждый день у нас забирают с рабочего места одного-двух человек. Работать в этой атмосфере невыносимо — все в основном обсуждают и переживают, а не работают. Чувствую себя, как в мемуарах про оккупацию Беларуси нацистами или в пик сталинских репрессий.

На курилке все разговоры про эти аресты. Идешь курить и думаешь, что может и за тобой сейчас придут, так хоть покуришь, уже лучше. При мне сегодня выводили человека люди в масках. Это все, конечно, страшно и не понятно, зачем это нужно и кому лучше жить в такой атмосфере.

А еще пришли списки, и я узнал, что увольняют у нас больше 10% людей, многие из которых хорошие специалисты и оставались с заводом в тяжелое время. Неужели у этих силовиков и чинуш совсем нет совести и им наплевать на наши предприятия? А то по телевизору они вечно говорят, что они за промышленность горой, и Лукашенко так говорит, а получается, что им промышленность эта и не нужна.

Короче говоря, как жить — я не знаю, цены растут, а зарплаты нет, так еще и этот ужас. Ждать какого-то спасителя извне нет никакого смысла. Все только в наших руках и изменить страну способны мы сами. Когда народ Беларуси это поймет, тогда все и изменится».

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