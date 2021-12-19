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Politico: В Сенате США договорились голосовать по санкциям против «Северного потока-2»

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  • 19.12.2021, 16:35
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Politico: В Сенате США договорились голосовать по санкциям против «Северного потока-2»

Проголосовать за законопроект должны уже в начале января.

В Сенате США договорились проголосовать в январе по законопроекту о санкциях против российского газопровода «Северный поток-2», как того добивался сенатор из республиканского меньшинства Тед Круз. Об этом сообщает Politico (перевод — liga.net).

Круз блокировал в Сенате назначения на внешнеполитические должности, требуя проголосовать по его законопроекту о санкциях против «СП-2». Из-за этого демократическое большинство тратило много времени на утверждение кандидатов.

Однако сейчас Круз пришел к соглашению с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером.

По данным двух собеседников издания, знакомых с соглашением, Круз согласился снять блокировку назначения 32 кандидатов в обмен на голосование Сената по законопроекту о санкциях против СП-2 в начале января.

В издании пишут, что проголосовать за законопроект должны до 14 января. Круз сказал, что снимет другие блокировки, когда законопроект будет принят Сенатом, передан в Палату представителей Конгресса и на стол президента США Джо Байдена.

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