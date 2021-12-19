Рядом с Беловежской пущей продается дом за 29 рублей 6 19.12.2021, 16:45

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Как он выглядит?

С тех пор, как в этом году вышел указ «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами», приобрести ничейный домик на селе стало несколько проще. К примеру, в январе в Бресте пройдет аукцион по продаже такого объекта. Здесь на торги за одну базовую (29 рублей) выставили заброшенный дом в деревне Великий лес, пишет realt.by.

Постройка, представляющая собой деревянный сруб, находится в деревне Великий лес Каменецкого района. Это — заповедные места. Рядом — Нацпарк «Беловежская пуща», Каменецкая вежа и другие достопримечательности.

Площадь ветхого дома — всего 24 «квадрата». В деревне, как рассказывает представитель «Брестского городского центра по управлению недвижимостью» Ирина Романова, постоянно проживает несколько человек, есть также дачники из других населенных пунктов. От Каменца в поселок ведет гравийная дорога, несколько раз в неделю сюда приезжают автолавка.

Начальная стоимость дома — 29 рублей. Задаток — 5 рублей. Торги назначены на 20 января.

Стоит отметить, что покупателю также придется возместить затраты на организацию и проведение аукциона — общая сумма, в итоге, может составить около 1000−1500 рублей.

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