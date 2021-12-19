10 фильмов, которые помогут прочувствовать дух Рождества и Нового года 2 19.12.2021, 16:59

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Они идеально подойдут для вечернего семейного просмотра.

Близится период новогодних и рождественских праздников. В это время каждый из нас снова погружается в детство, с нетерпением ждет чуда и верит в волшебство. Создать атмосферу праздников помогают новогодние фильмы: уже давно любимые или вышедшие недавно, но уже запавшие в сердца.

Zn.ua предлагает подборку фильмов, которые помогут прочувствовать дух Рождества и Нового года, независимо от того, какая атмосфера за окном и нарядили ли вы уже елку.

«Клаус»

Относительно новый мультик, который вышел на Netflix в 2019 году. Это история о том, как появился обычай дарить подарки на Рождество и почему их приносят их именно ночью. И новый взгляд на Санта-Клауса.

«Счастливого Рождества»

Теплая рождественская комедия с ноткой грусти, сценарий которой написала Эмма Томпсон, а главную роль сыграла Эмилия Кларк. Легкий, на первый взгляд, фильм, который поднимает очень глубокие вопросы и заставляет задуматься о главном.

«Привет семье»

Фильм с традиционным рождественским сюжетом о большой семье, которая собирается дома на Рождество. Старший сын привозит с собой невесту, которая должна познакомиться с семейством. Небольшой нюанс – она совсем не похожа на оставшихся членов семьи и ей приходится нелегко.

«Гарри Поттер и философский камень»

В этом году исполнилось 20 лет с выхода фильма, чему Warner Bros. даже посвятила специальный эпизод. Мы же предлагаем посмотреть оригинальный фильм – еще с маленькими актерами. Конечно, его нельзя назвать рождественским, но он погружает в волшебство, а Рождество в Хогвартсе – это отдельный вид новогоднего наслаждения.

«Полярный экспресс»

Уже успевший стать классическим мультик, который рассказывает о путешествии на Северный полюс к Санта-Клаусу. Он напоминает нам о том, насколько важно верить в чудеса, а еще о том, что дружба и взаимопомощь – это очень важные и ценные вещи.

«Отпуск по обмену»

Фильм, собравший в актерском составе таких звезд, как Камэрон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк. Журналистка из Англии и собственница рекламного агентства из США решили поменяться своими домами на Рождество. Короткий отпуск по обмену помогает им переосмыслить свою жизнь и найти что-то новое и настоящее.

«Холодное сердце»

На данный момент вышло уже две части мультика, и обе стоят внимания. Они рассказывают о сестрах Анне и Эльзе. Это снова не рождественский фильм в прямом смысле этого слова, но в нем есть снег, волшебство, настоящая любовь и милый снеговик. Отличная компания для праздников.

«Любите Куперов»

Еще один фильм, сюжет которого не кажется оригинальным, с большой семьей, которая собирается на Рождество. У каждого в этой семье есть своя тайна, своя жизнь и переживания, которые они скрывают от других. И, конечно, они понимают, что дороже семьи в мире нет ничего.

«Реальная любовь»

Его уже можно назвать классикой рождественского кино. Авторы собрали множество звезд, некоторые из которых не были звездами на момент съемок, но прославились после. Истории разных, казалось бы, людей переплетаются и оказываются связаны одним большим событием, - Рождеством.

«Стражи легенд»

И снова мультик, но, пожалуй, Новый год и Рождество – это лучшее время для просмотра мультфильмов. В нем собраны сказочные герои: Санта, Пасхальный кролик, Зубная фея, Джек Холод и Песочный человек. А противостоит им всем бабай. Мультик напоминает нам о том, что вера в чудо помогает преодолеть даже самые темные времена и справиться с любыми кошмарами.