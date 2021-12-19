Давление в газопроводе «Ямал-Европа» упало почти в 10 раз 8 19.12.2021, 17:09

6,244

Накануне поставки по газопроводу уменьшились в восемь раз.

Объем российского природного газа в трубе снизился после кратковременного повышения с уровня вчерашнего дня. Накануне поставки по газопроводу уменьшились в 8 раз. Российский экспортер «Газпром» уверял, что все заявки европейских государств выполняются, и топливо поступает в полном объеме по оптимальному маршруту с учетом спроса, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на агенство Reuters.

Газопровод «Ямал-Европа» является одним из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Он проходит через Беларусь и Польшу в Германию и по мощности уступает только «Северному потоку».

Агентство «Интерфакс» указывало, что на 19 декабря было выкуплено только 5% мощностей польского участка трубы. Долгосрочный контракт на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор любые договоренности достигаются с помощью аукционов на каждодневной основе. Так планировали избежать издержек. При этом на вчерашний день «Газпром» вовсе не стал бронировать мощности участка газопровода.

Накануне цена на газ в Европе впервые с октября поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубометров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».