В Минске милицейское авто столкнулось с электросамокатом 19.12.2021, 17:12

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Фотофакт.

ДТП с участием автомобиля оперативного назначения произошло на улице Филимонова в Минске, сообщает пресс-служба ГАИ.

По предварительной информации, сегодня примерно в 15 часов 25 минут на улице Филимонова, вблизи дома № 3, милицейский автомобиль, двигаясь с проблесковыми маячками, столкнулся с электросамокатом.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Есть ли в результате ДТП пострадавшие — пока не сообщается.

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