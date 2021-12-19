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В Минске милицейское авто столкнулось с электросамокатом

  • 19.12.2021, 17:12
  • 6,008
В Минске милицейское авто столкнулось с электросамокатом

Фотофакт.

ДТП с участием автомобиля оперативного назначения произошло на улице Филимонова в Минске, сообщает пресс-служба ГАИ.

По предварительной информации, сегодня примерно в 15 часов 25 минут на улице Филимонова, вблизи дома № 3, милицейский автомобиль, двигаясь с проблесковыми маячками, столкнулся с электросамокатом.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Есть ли в результате ДТП пострадавшие — пока не сообщается.

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