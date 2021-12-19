«Путь к свободе»: В джунглях Мьянмы молодежь готовится к борьбе против военной хунты 3 19.12.2021, 17:19

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Они оставили работу в городе, чтобы стать партизанами.

После года мирного сопротивления военной хунте молодежь Мьянмы начинает самоорганизовываться в отряды повстанцев. Они хотят дать отпор военному захвату страны, который произошел 1 февраля этого года. Укрывшись в джунглях на границе Мьянмы и Таиланда, новобранцы готовятся к сражению с армией, которая стоит за военным переворотом. Агентство Reuters (перевод — zerkalo.io) подготовило фоторепортаж о молодых жителях Мьянмы, которые заявили, что оставили работу в городе, чтобы стать партизанами и бороться за свободу в своей стране.

Напомним, что в феврале этого года армейские генералы Мьянмы не дали вновь избранному парламенту собраться на первую сессию и объявили, что берут власть в свои руки. Этот путч положил конец 10-летнему периоду демократического обновления страны. В крупных городах несколько месяцев не утихали массовые акции протеста, которые были разогнаны при помощи оружия. По данным активистов и Организации Объединенных Наций, с момента переворота силы безопасности убили более 1100 человек. Ассоциация помощи политическим заключенным утверждает, что более 7300 человек по всей стране в настоящее время находятся за решеткой.

Фотографии и видео Reuters были сделаны в сентябре.

Некоторые новобранцы заявили, что взяли в руки оружие, так как мирные демонстрации после переворота не смогли остановить военных, которые жестоко подавили протесты. «Взяться за оружие — единственный выход для нас», — сказал 34-летний бывший тренер по фитнесу, который не хотел, чтобы его имя называлось. На его спине были вытатуированы слова «Путь к свободе» и лицо свергнутого гражданского лидера Мьянмы Аунг Сан Су Чжи, задержанного во время переворота и осужденного в этом месяце за подстрекательство и нарушение ограничений в отношении коронавируса.

Тренингом гражданских лиц занимается Каренский национальный союз, одна из крупнейших этнических вооруженных групп в стране, которая выразила солидарность с протестующими и позволила тысячам людей искать убежище на их территориях.

Сотни подобных групп сопротивления возникли по всей стране, коалиция вооруженных повстанцев, выступающих против переворота, называющих себя Отряды народной самообороны. Один из организаторов тренингов, бывший студенческий активист, заявил, что в его отряде самообороны состоит более 100 человек.

По вечерам будущие бойцы сидят у костров, поют песни, играют на гитарах и скрипках.

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