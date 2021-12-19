Белорусские рынки меняются и пустеют 5 19.12.2021, 17:30

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У предпринимателей скоро проверят кассы.

Слуцкий рынок уже не выглядит таким «населённым», как раньше. Люди замечают, что в некоторые дни прилавки пустуют. Кроме того, СМИ пишут о новых правилах торговли.

«Кур’ер» узнал, что изменилось для тех физлиц (простых людей), которые торгуют на Слуцком рынке своей сельхозпродукцией. И что происходит у предпринимателей, которых обязали устанавливать себе кассы.

Что у физлиц

Анна Шелег, заведующая Слуцким рынком, рассказалa, что с 15 ноября вступил в силу закон, по которому к субъектам семеноводства сельскохозяйственных растений относятся только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Это значит, что физические лица (обычные люди) больше не имеют права продавать семена сельскохозяйственных растений. Нужно оформлять ИП.

При этом под словом «семена» подразумеваются как собственно семена растений, так и саженцы, плоды, части сложных плодов, соплодия, луковицы, клубни, меристемные материалы и другие генеративные и вегетативные части сельскохозяйственных растений, предназначенные для размножения.

Что касается изменений, вступивших в силу с 12 декабря, согласно которым продавцы должны иметь при себе определённые документы. Заведующая рынком объяснила, что документы, о которых идёт речь, нужно было иметь и раньше. В частности, люди, которые продают свои овощи и фрукты, должны были и раньше иметь справку, что это выращено на их участке. Деревенские жители брали такую справку в сельсоветах, а горожане — в отделе архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома.

«Изменилось то, что сейчас администрации рынков, если на месте им не предоставят документы, которые должны быть по 686-му постановлению, могут расторгать договоры аренды торговых мест», — объяснила Анна Петровна.

Что с ИП и юрлицами

Анна Петровна рассказала, что в последнее время всё больше предпринимателей расторгают договоры с рынком по той причине, что с 1 февраля надзорные органы будут контролировать, есть ли у них кассовое оборудование.

Кроме того, с 18 мая 2022 года не только продавцы непродовольственных товаров, но и «продовольственники», а также те юрлица и ИП, которые торгуют фруктами и овощами, должны будут пользоваться кассовым аппаратом с СКНО.

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