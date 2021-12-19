Блогер рассказал о трагических судьбах советских актеров 7 19.12.2021, 17:41

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Многие популярные артисты в старости жили в нищете.

Сегодня будет пост на интересную тему, о которой я давно хотел написать — пост о трагических судьбах советских актёров. Не знаю, в курсе вы или нет — но многие телевизионные и киношные кумиры пятидесятых-восьмидесятых годов, которых вы много раз видели в старых фильмах — умирали в нищете и безвестности, пишет белорусский блоге Максим Мирович.

Поклонники СССР часто любят сравнивать совок с Западными странами. Tак вот там ситуация с такими вещами была кардинально иной. B молодые годы кинокарьеры известный и узнаваемый артист становился миллионером (часто — мультимиллионером), что обеспечивало ему безбедную старость. В СССР же знаменитый артист в лучшем случае успевал заработать на единственную квартиру, а все остальные деньги, зарабатываемые премьерами и показами фильмов — присваивало себе государство, и артист в старости оставался ни с чем.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о нескольких трагических судьбах советских актёров.

Юрий Белов.

Юрий Белов — одна из звёзд советского кино 1950-х годов, сыгравший множество ролей "простых парней из народа" — такой образ был очень популярен в кинематографе тех лет. Юрий Белов сыграл одну из главных ролей в фильме "Карнавальная ночь", сыграл видные роли в фильмах "Весна на заречной улице", "Девушка без адреса" и "Неподдающиеся" — последний, кстати, и сейчас смотрится весьма годно, так как троллит скучный и унылый совок.

На Западе после таких звёздных ролей в молодые годы (Белова знала буквально вся страна) актёр стал бы мультимиллионером и безбедно бы жил до старости, но судьба Юрия сложилась трагически. B середине 1960-х годов он попал в психиатрическую лечебницу после неосторожного высказывания о Хрущёве — в одной из компаний Юрий сказал, что мол Хрущёву "недолго осталось, скоро его снимут" (и, кстати, был прав). Кто-то донёс на Белова, после чего его отправили в психушку, что сломило и его, и его кинокарьеру — Юрия с большой неохотой брали на съёмки.

В последние годы Белов снимался мало, подрабатывал частным извозом на "Москвиче", купленном в годы былой популярности, начал пить... Юрий Белов умер 31 декабря 1991 года, в возрасте всего 61 год — он так и не дождался новогоднего показа фильма "Карнавальная ночь", который он любил смотреть, вспоминая свою молодость...

Леонид Харитонов.

Леонид Харитонов — Ещё одна звезда 1950-х и кстати ровесник Белова — он родился в 1930 году. Харитонов стал мега-популярным после того, как снялся нескольких фильмах в роли Ивана Бровкина — "слегка непутёвого простого парня, из которого армия делает человека". Харитонов обладал природным обаянием и образом а-ля Есенин — "кудрявый парень из народа", и многие зрители даже считали, что в кино он просто играет самого себя — мол, на самом деле есть такой Иван Бровкин, о жизни которого и сняли кино.

Фильмы про Ивана Бровкина увидели миллионы советских зрителей, и где-нибудь в Голливуде актёр был бы мультимиллионером, но в СССР актёр ничего толком не заработал. С возрастом внешность артиста стала меняться, его уже не приглашали на роли "простых парней", а заработанных в годы былой популярности копеек не хватало — и в восьмидесятые годы артист жил очень бедно.

Летом 1980 года артист перенёс первый инсульт — в то время ему было всего 50 лет. Затем был второй инсульт и конфликт с новым руководством МХАТа — от Харитонова в ультимативной форме потребовали убраться из театра, что было для него вопросом выживания — без сцены артист просто не имел бы средств для существования. 20 июня 1987 года у Харитонова случился третий инсульт, которого он не пережил...

Сергей Филиппов.

Сергей Филиппов не сыграл ни одной знаменитой главной роли, но прославился как гениальный артист эпизодов — стоит вспомнить хотя бы лектора из "Карнавальной ночи" с его знаменитым монологом "Есть ли жизнь на Марсе?", аптекаря из "Новых приключений неуловимых", клиента фотоателье из фильма "Мы с вами где-то встречались" или посла из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Ещё Сергей Филиппов сыграл несколько запомнившихся ролей всяких неотёсанных и хамоватых советских начальников и бюрократов.

В 1950-60-е годы Сергей Филиппов стал мега-популярным — его узнавали на улицах, здоровались за руку, постоянно звали в гости или просто выпить "за компанию". Однако, как и в случае с Харитоновым и Беловым, эта популярность в СССР никак не монетизировалась — актёр до последних дней был вынужден много и тяжело работать, несмотря даже на диагностированный у него рак мозга, от которого он лечился в последние годы.

Кумир пятидесятых годов умирал в одиночестве и нищете, всеми брошенный и забытый, это случилось в 1990 году. У Сергея Филиппова не было денег даже на похороны — причём "Ленфильм", который благодаря Филиппову некогда заработал огромные капиталы, не дал на похороны ни копейки. Хоронил Филиппова Александр Демьяненко (Шурик), собирая по копейке деньги у актёров, которые лично знали Филиппова.

Алексей Смирнов.

Алексей Смирнов — ещё один гениальный актёр эпизода, прославившийся ролями Верзилы в "Операция Ы" и ролью механика Макарыча в фильме "В бой идут одни старики". Мало кто знает, но в юности Алексей Смирнов на самом деле воевал — был командиром огневого взвода в миномётном полке, награждён медалями и орденом Славы, был тяжело контужен в конце войны.

Однако несмотря на героическую юность и последующую кино-славу, Смирнов был нищим — страна никак не отблагодарила его за все заслуги. В апреле 1979 года актёр узнал о смерти Леонида Быкова, с которым дружил — после чего ушел в запой и попал в больницу с болезнью сердца, где и умер. За две недели пребывания в больнице актёра никто не навестил. Знаменитый актёр и ветеран Алексей Смирнов был настолько беден, что на его похороны пришлось собирать деньги по соседям и знакомым — а его могилу привели в порядок только в недавнее время — до этого она была почти заброшенной...

Семён Фарада.

Семён Фарада снимался очень много в период 1960-80-х годов, снявшись за 30 лет работы в кинематографе в 130 фильмах. Что интересно — Семён Фарада не имел актёрского диплома, но занимался в многочисленных профильных кружках и студиях. Я слышал версию, что Семён Фарада собирался поступить в театральный ВУЗ — но этому помешал пресловутый "пятый пункт" — Семён Фарада был евреем.

Фарада был одним из самых узнаваемых и любимых советских актёров — но тоже умирал в нищете. С возрастом здоровье Семёна пошатнулось, начались проблемы с сердцем, Фарада перенёс несколько инсультов. В последние годы жизни Семён практически не выходил из дома — после инсульта он упал и сломал шейку бедра. И государство, и друзья забыли про Фараду — от заработанных в советские годы копеек не осталось и следа, и деньги для больного Семёна собирал его друг Александр Абдулов.

Георгий Вицин.

Георгий Вицин начал активно сниматься в пятидесятые годы, причём было ему уже под 40, но благодаря юной внешности Вицин ещё много лет играл розовощёких комсомольцев. Звездный статус пришёл к артисту в шестидесятые — после съёмок в роли Труса в нескольких фильмах Леонида Гайдая. А ещё Георгий Вицин долгие годы играл в театре и озвучил множество мультфильмов — уже за одно это в развитой стране артист был бы миллионером.

Что интересно — несмотря на очень удачные и правдоподобные роли советских алкоголиков на экране, сам Георгий Вицин практически не пил, вёл здоровый образ жизни и серьезно занимался йогой.

В последние годы жизни Вицин жил хоть и не в нищете, но очень бедно. За всю жизнь Вицин заработал две квартиры — одну из них, побольше, Георгий отдал своей дочке, а сам перебрался во вторую квартиру — хрущёвку в Староконюшенном переулке, где и жил весьма бедной и скромной жизнью.

Елена Метёлкина.

В завершении поста расскажу вам ещё об одной если не трагической, то весьма несчастливой судьбе советской актрисы по имени Елена Метёлкина — которую вы должны знать по ролям Нийи в фильме "Через тернии к звёздам" и сотрудницы института времени Полины в фильме "Гостья из будущего" — последняя произвела на меня в детстве неизгладимое впечатление, Елена в этой была очень красивой и эффектной.

Однако несмотря на звездные роли (фильм "Через тернии к звездам" в кинотеатрах посмотрело более 20 миллионов человек), несмотря на довольно успешную параллельную карьеру манекенщицы, Елена толком ничего не заработала, а ещё ей не повезло с личной жизнью, брак Елены оказался крайне неудачным — муж был "брачным аферистом" и пытался отсудить у Елены единственную квартиру.

Позже Елена Метёлкина оставила кино и карьеру манекенщицы, увлеклась религией, и по некоторым данным — сейчас работает в иконной лавке и поёт в церковном хоре в одной из церквей Москвы.

Такие дела. Как видите — если в развитых странах актёрская слава автоматически означала богатство и независимость, то в СССР слава часто приходила одна, а когда молодость и актуальность актёра проходили — про него быстро забывали, и часто артист доживал свои последние дни в полной нищете, государство просто выбрасывало его на обочину...

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете.

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