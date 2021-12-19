Медики обнаружили новое целебное свойство кофе 2 19.12.2021, 18:07

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Опубликованы результаты исследования бразильских ученых.

Кофеин наиболее известен как ингредиент кофе и стимулятор, но он также оказывает положительное влияние на здоровье, например, противовоспалительное действие.

Бразильская группа исследователей из Федерального университета Пернамбуку изучила влияние кофеина на бактериальные инфекции (инфекции сальмонеллы) и продемонстрировала противовоспалительные и противоинфекционные эффекты кофеина. Соответствующие результаты исследования опубликованы в специализированном журнале «Фитотерапевтические исследования», пишет lenta.ua.

Исследователи сообщают, что из предыдущих исследований уже было известно, что кофеин обладает противовоспалительными свойствами, стимулируя так называемый фагоцитоз. Макрофаги, особые клетки иммунной системы, играют важную роль в этом процессе.

Теперь исследователи изучили влияние кофеина на культуры клеток макрофагов мышей. Для этого макрофаги сначала подвергали воздействию кофеина в течение 24 часов, а затем - Salmonella enterica серотипа Typhimurium в течение четырех часов или, наоборот, сначала заражали бактерией в течение четырех часов, а затем обрабатывали кофеином в течение 24 часов.

Кроме того, живых мышей специфически инфицировали бактериями (инъекция в брюшную полость), а затем вводили кофеин внутривенно, а контрольные группы животных получали физиологический раствор с фосфатным буфером или дексаметазон.

«Мы обнаружили, что лечение кофеином увеличивает жизнеспособность клеток макрофагов и снижает внутриклеточную бактериальную нагрузку», - сообщают исследователи.

Введение кофеина живым мышам значительно уменьшило инфильтрацию лейкоцитов в брюшную полость после бактериальной инфекции.

«Мы можем сделать вывод, что кофеин обладает как противовоспалительными, так и противоинфекционными свойствами, которые могут быть полезны при лечении бактериальных инфекций наряду с антибиотиками», - заключают исследователи.

Теперь этот подход следует протестировать в дальнейших исследованиях на людях.

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