Какие знаковые компании в 2022-ом году проверят лукашисты? 19.12.2021, 18:27

1,370

В список попала компания А1 и БЖД.

Чиновники опубликовали планы проверок на первую половину 2022-го. Banki24.by посмотрели, какие известные организации в них попали.

Нацбанк Беларуси обычно проверяет коммерческие банки и небанковские кредитно-финансовые организации. В список на первое полугодие от НБРБ включены такие организации, как РРБ-Банк, Альфа-Банк и БСБ Банк. Начало проверки РРБ-Банка намечено на март, Альфа-Банка – на апрель, БСБ Банка – на июнь.

Прокурорские работники проверят состояние дел на ОАО «Планар», управляющей компании холдинга «Минский моторный завод», Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ), ММЗ имени Вавилова – управляющей компании холдинга БелОМО.

Проверяющие из Комитета госконтроля наведаются в Белорусский национальный технический университет (БНТУ), управляющую компанию холдинга «Минский моторный завод», ООО «ЛенПродуктСервис» (бренд «Светофор»), ООО «Фикс Прайс Запад» (бренд Fiх Price), ОАО «Промагролизинг», ЗАО «Атлант», Минский тракторный завод, Белагропромбанк, Национальную библиотеку Беларуси и Белгидромет.

Проверка КГК в отношении БНТУ, Минского моторного завода и ЛенПродуктСервис стартует в феврале, Фикс Прайс Запад и Промагролизинга – в апреле, Атланта, Минского тракторного завода, Белагропромбанка – в мае, Национальной библиотеки и Белгидромета – в июне.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в мае начнет проверку ООО «Табак-Инвест». В 2020 году МАРТ уже взыскивал штраф с должностного лица этой компании. Деловые медиа связывают бизнес ООО «Табак-Инвест» с предпринимателем Павлом Топузидисом.

Контролеры из системы Минздрава в 2022 году придут на СП ЗАО «Милавица», ЗАО «Минский инструментальный завод», ОАО «Минскбакалеяторг», ОАО «Опытный завод металлоконструкций», управляющую компанию холдинга «Интеграл», ОАО «Дрожжевой комбинат», СОАО «Ферейн», а также МЗАЛ имени Машерова.

Сотрудники Оперативно-аналитического центра при Лукашенко придут с проверкой в унитарное предприятие по оказанию услуг «А1» (ранее выступали под брендом velcom) и на Белорусскую железную дорогу. Первая проверка начнется в апреле, вторая – в мае.

Органы Министерства финансов в 2022 году проверят Белнефтестрах и Белорусскую государственную академию авиации. Белнефтестрах начнут проверять в марте, академию авиации – в июне.

Органы Министерства по налогам и сборам начнут проверки в отношении ООО «Гурмина», ООО «Ойл Мотор» и ООО «Мир фарта». В первом случае проверка стартует в январе, во втором и в третьем – в мае.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».