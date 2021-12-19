«Полки магазинов опустели внезапно» 1 19.12.2021, 18:41

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Как жилось белорусам с карточками и талонами на продукты.

Недавно белорусские чиновники в качестве альтернативы существующему регулированию цен на социально-значимые товары заговорили о возможности введения в Беларуси карточек на продукты для наименее защищенных слоев населения. От карточно-талонной системы наша страна отказалась около 30 лет назад, но о дефиците, очередях и гиперинфляции, которые ее сопровождали, люди, в том числе жители Барановичей, помнят до сих пор, пишет intex-press.by.

«Визитная карточка покупателя», «Картка спажыўца», «купоны», – что это такое, в белорусских семьях конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века знали даже дети.

– Я хорошо помню, как стоял в очереди за сахаром в сельском магазине, рассчитывался талонами, а потом снова бежал в магазин. Мне тогда было лет шесть, – вспоминает житель Барановичей Леонид. – Потом родители отдали нам эти талоны, мы играли с ними в магазин.

Но если для детей отоваривание талонов и купонов было чем-то вроде местного развлечения, то взрослым от этого было совсем невесело. Ведь порой, чтобы купить кусок мыла, приходилось ехать в другой город и несколько часов стоять в очереди!

«Полки магазинов опустели внезапно»

Последние годы существования Советского Союза, в котором, как известно, было все, кроме секса, запомнились людям тотальным дефицитом.

– В начале 90-х я только начала свою трудовую деятельность. Мы с мужем работали в госучреждениях, зарплаты были небольшие, жилось трудновато, – вспоминает горожанка Елена. – Полки магазинов опустели внезапно. Исчезло все, в магазинах стояли очереди, которые люди занимали еще с вечера.

Если продукты питания, особенно местного производства, еще можно было как-то купить (или, как чаще говорили в то время, «достать») в Барановичах, то с непродовольственными товарами была совсем беда.

– В барановичских магазинах, фактически, ничего не было. Шутили, что в «Радуге» можно купить только продавщиц, потому что полки были пустыми, – рассказывает горожанин Александр. – Когда нам впервые выдали талоны, у нас в городе невозможно было что-то купить. Я сел в электричку и поехал в Минск, чтобы хоть что-то отоварить. Помню, купил одеколон, носки, мыло, которое почему-то тогда было в большом дефиците. Но большинство талонов так и остались неотоваренными и сохранились просто как память.

Сапоги разыгрывали в лотерею

Чтобы в условиях сложившейся нехватки товаров люди могли купить хоть что-то, а и так дефицитные позиции не вывозились в другие регионы или за пределы страны, государство придумало целую систему, которая трансформировалась с течением времени.

Во-первых, купить тот или иной товар в непродовольственном магазине можно было только по талонам. Их выдавали обычно по месту работы или в «домоуправлении» (кто не помнит, так раньше называли ЖЭСы). Мужчины получили талоны на один ассортимент товаров, женщины – на другой.

– Особо дефицитные товары распределяли иногда по предприятиям. Как правило, их просто разыгрывали в лотерею среди тех, кто желал купить, – вспоминает Александр. – Я помню, мне достался талончик на чехословацкие теплые сапоги. Я за ними потом около трех часов стоял в очереди. Достоялся, и еще года два носил их потом.

Во-вторых, продажа дефицитных продуктов питания строго лимитировалась.

– На работе выдавали купоны, по которым можно было купить только определенное количество товара на человека: один килограмм сахара, кило муки, бутылка растительного масла и так далее, – вспоминает Елена. – Талоны шли на обувь, одежду, постельное белье, посуду, мебель. Но тогда скупали все, даже если не нужно было – про запас.

В-третьих, чтобы люди из одних регионов не могли гастролировать по другим в поисках дефицитных товаров, ввели так называемые «визитные карточки покупателя». Они были именными, с фотографией человека и с указанием его паспортных данных.

Ну и, в-четвертых, чтобы предотвратить вывоз товаров в ту же Россию после развала СССР, ввели отрезные купоны, которые, фактически, стали первыми белорусскими деньгами и ходили параллельно с советскими рублями до введения собственной валюты. Эти купоны выдавались только белорусам, и без них купить товары было невозможно.

«Некурящие продавали свои талончики на сигареты»

Но даже при отсутствии товаров на полках и всевозможных ограничениях на их продажу, люди находили способы купить больше, чем положено, или найти то, чего не было. Горожане вспоминают, что в те времена существовал «черный рынок» продовольственных карточек и талонов. Так, к примеру, целую книжку с талонами на товары можно было обменять на видеомагнитофон, который в те временa стоил просто нереальных денег.

– Некурящие продавали свои талончики на сигареты, талоны на водку и вино тоже были довольно стойкой валютой, – вспоминает Александр. – Объявления об обмене книжек или талонов даже печатались в местной газете.

Иногда, рассказывают горожане, дефицитные товары можно было купить на рынке. Но продавались они там «понемногу и по грабительским ценам».

Постепенно внутренний рынок наполнился товарами, и необходимость в талонах и купонах отпала: их отменили. Но многие горожане до сих пор хранят их как память о временах, в которые им не хотелось бы возвращаться.

– Как-то все пережилось, ведь мы были молоды и надеялись на лучшее, – отмечает Елена. – Но купоны до сих пор хранятся где-то в книжках.

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