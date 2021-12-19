Президент Польши отправляется в Украину для участия в саммите Люблинского треугольника 2 19.12.2021, 18:42

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Цель саммита – оказание поддержки Украине в условиях российских провокаций.

Президенты Польши, Литвы и Украины - Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский - 20 декабря встретятся в рамках саммита Люблинского треугольника для обсуждения ситуации с безопасностью в регионе, передает «Польское радио».

Цель саммита – оказание поддержки Украине в условиях российского давления и провокаций, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Якуб Кумох. Он добавил, что саммит также станет еще одной возможностью выразить поддержку евроатлантическим устремлениям Украины.

«Президенты Дуда и Науседа на недавнем саммите Бухарестской девятки с участием президента США Байдена беседовали о будущей евроатлантической интеграции Украины. Участники саммита сошлись во мнении, что этот вопрос должны решать сами украинцы и никто другой», - подчеркнул министр Якуб Кумох.

Люблинский треугольник является платформой трехстороннего сотрудничества между Польшей, Литвой и Украиной, созданной в июле 2020 году с целью углубления регионального сотрудничества трех государств.

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