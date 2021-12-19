В Кузбассе произошло возгорание в шахте имени Рубана 2 19.12.2021, 18:54

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Под землей находятся 128 горняков.

На шахте имени А.Д.Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло нагревание угольного пласта. Идет эвакуация шахтеров на поверхность, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "СУЭК-Кузбасс", в составе которой работает угольное предприятие. Под землей находятся около 130 горняков, 10 человек уже подняли на поверхность, сообщает «Настоящее время».

СМИ со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу сообщил о возгорании в недействующей штольне. В компании СУЭК, которая владеет шахтой, сообщили, что предварительная причина происшествия – возгорание пласта.

Позже в оперативном штабе на месте происшествия причиной инцидента назвали "химические процессы в угольном пласте". "По предварительным данным, начала развиваться окислительная реакция в пласте. Из-за окисления угля начался неконтролируемый рост температуры, которая достигла критических значений, что приводит к самовозгоранию угольного пласта", – сказал собеседник агентства. По его словам, пожар произошел в выработанной неиспользуемой штольне, в момент пожара людей там не было.

Напомним, что утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошла авария: за возгоранием на глубине 250 метров последовал взрыв. 51 человек, включая пятерых спасателей, погибли. Всего под землей были 285 человек. После этого в регионе прошли проверки, в результате которых на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них — 346 касаются нарушений нормативов по охране труда.

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