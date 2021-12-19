Мигранты из Ирака раскрыли схему переброски из Беларуси в Германию 2 19.12.2021, 19:09

3,928

К границе некоторых привозили на такси.

Мигранты из разных городов Ирака, с которыми корреспондент РБК Вероника Вишнякова разговаривалa в торговом центре «Галерея Минск» около месяца назад, смогли попасть в Германию. Они рассказали журналисту российского издания, как им удалось это сделать и раскрыли схему переброски из Беларуси в Германию.

Матин и его друг Кейсер (имя изменено), которые в Минске во время разговора взяли на себя роль переводчиков своих земляков — из всей группы только они говорили на английском, — рассказали, что через несколько дней после встречи в Минске отправились на границу Беларуси с Польшей. Сказать, какой именно участок границы это был, они не смогли: их туда привезли на такси, как ранее и обещали в турфирме. Единственное, что они знают, — это не то место, где располагался стихийный лагерь мигрантов.

Помимо них к границе съехались около 60−70 человек, которых они раньше не видели. Матин рассказал, что, когда все были в сборе, белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу без еды, во время которых они искали способ пробраться в страну. В последний день всю группу «накрыли» польские пограничники.

«Мы все бросились врассыпную, большинство поймали. Мне и еще девяти людям удалось сбежать и попасть в Польшу. Что с другими? Их депортировали обратно в Беларусь, где они сейчас — не знаю, у нас с ними нет контакта», — сказал Кейсер. Сразу попасть в Германию у них не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Все это время они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. «Водителем был поляк, местный. Его услуги, как и услуги всех, кто помогал нам в Беларуси, мы оплатили еще в Ираке до вылета из страны. Так что все было согласно договоренности», — сказал Матин.

Дальше, сказал Матин, их привезли во Франкфурт-на-Майне, он показал фотографии из города. Там они пробыли неделю, после чего их задержала полиция и отправила в миграционный центр, из которого их спустя день перевезли в Дрезден. Сейчас они уже неделю находятся в распределительном центре для беженцев и просителей убежища.

Центр в Дрездене был открыт в 2017 году для приема выходцев из Сирии, но теперь стал временным приютом для людей из разных уголков мира. Сейчас в нем находится около 200 человек, но они постоянно меняются. Каждый день из центра уезжает несколько человек, которых распределяют дальше и предоставляют им либо место в общежитии, либо квартиру, а на их место приходят другие. Большинство жителей по-прежнему сирийцы, которые приехали в Германию не через Беларусь, а добирались маршрутом Сирия — Турция — Сербия или через другие балканские страны, рассказал Матин.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) за первые 11 месяцев 2021 года в стране было подано более 172 тыс. ходатайств о предоставлении убежища. Большинство просителей — выходцы из Сирии (68 тыс.), Афганистана (27,9 тыс.) и Ирака (14,4 тыс.). Это число включает в себя как первичные, так и повторные заявления, в то время как впервые ходатайства подали 132 тыс. человек.

В 2020 году цифры были значительно ниже: 122 тыс. и 102 тыс. заявлений. Без учета данных декабря общий рост числа заявок составил 58%, отмечают в BAMF. Всего за первые 11 месяцев 2021 года решение было вынесено по 51 тыс. заявок, из них 29 тыс. соискателей получили статус беженца, еще тысяча — семейный статус беженца, а 31 тыс. людей было отказано.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».