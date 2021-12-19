Названы лучшие проекты регионального развития в Европе 19.12.2021, 19:15

Среди них - передвижной консервный завод и 3D-принтер для гаек.

Еврокомиссия объявила победителей ежегодной премии RegioStars Awards, которую вручают лучшим проектам развития европейской «глубинки», пишет «Евро пульс».

1. Передвижной консервный завод «родом» из Бельгии в течение нескольких лет «гастролирует» по отдаленным регионам страны, обучая людей консервированию продуктов. Благодаря такому обучению люди стали меньше выбрасывать несъеденных продуктов или излишков урожая.

2. В Генте (Бельгия) малообеспеченные домовладельцы стали получать на экологичный ремонт своих домов сумму до 30 тысяч евро. Возвращать деньги им придется только в случае продажи отремонтированного дома. Эти деньги будут направлять на ремонт следующего дома. Это даст возможность постоянно ремонтировать жилье для людей, которые в этом нуждаются.

3. Школа, обучающая социальных работников помощи беженцам, помогла в этом году более 600 беженцам найти работу и освоиться в Европе.

4. В Ирландии старинные здания XIX века перестроили в современный транспортный узел для междугородних автобусов, поездов и электричек. На них можно путешествовать между регионом Донегол, Северной Ирландией и остальной частью Ирландской Республики.

Приз зрительских симпатий достался инициативной группе, помогающей создавать «зеленые» пространства в городах. Группа помогла жителям 10 европейских городов организовать различные «зеленые» проекты — например, установку систем полива клумб, использующих дождевую воду или прокладку дренажных тротуаров.

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