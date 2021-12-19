Астрологи рассказали, для кого следующий год Тигра станет удачным 19.12.2021, 19:21

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Тигр - храброе и решительное животное, которое будет помогать людям с аналогичными качествами.

Новый, 2022-ой год, по восточному календарю является годом Черного Тигра - храброго и решительного животного, которое будет помогать людям с аналогичными качествами.

Астрологи назвали три знака Восточного гороскопа, которым точно повезет, если очень постараться, сообщает «Апостроф».

Лошади

Люди этого знака смогут получить массу подарков и сюрпризов в 2022 году, которых у них не было ранее. Но для этого стоит приложить усилия и хорошенько потрудиться, ведь Тигр помогает только трудолюбивым.

Обезьяны

Они сумеют освободиться от неудач и проблем в новом году. Также они смогут достичь поставленные цели и улучшить свое финансовое положение. Стоить чуть больше времени уделить работе и тратить драгоценные часы на потехи.

Собаки

Представители этого знака должны помнить о своих мечтах, ведь Водяной Тигр поможет им в их делах и защитит от неприятностей. В 2022 году астрологи рекомендуют представителям этого Знака обратить внимание на свои условия проживания, которые удастся улучшить.

Ранее астрологи сообщали, что некоторым знакам Зодиака Тигр опустошит кошельки в 2022 году, а вот другие, напротив, могут разбогатеть в Новом году.

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