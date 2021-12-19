Мозырянина, который был символом футбольной команды «Славия», приговорили к трем годам колонии 2 19.12.2021, 19:45

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Александр Сузько

Суд над политзаключенным Александром Сузько был закрытым.

Утром 4 мая текущего года жителю Мозыря Александру Сузько, когда он собирался на работу, позвонили. После звонка молодой человек вышел к подъезду, где его задержал ГУБОПиК с помощью сотрудников СОБРа. Александра обвинили в участии в действиях, «грубо нарушающих общественный порядок» и в «насилии в отношении сотрудников милиции». Судили вместе с группой футбольных фанатов и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. «Белсат» поговорил о ситуации с человеком, который хорошо знает Александра. В публикации из соображений безопасности он пожелал остаться анонимным.

«Все свободное время работал, чтобы иметь возможность что-то купить сыну»

Александр Сузько с рождения живет в Мозыре. 22 ноября ему исполнилось 28 лет. День рождения пришлось отмечать за решеткой. А назавтра, 23 ноября, суд Мозырского района огласил приговор – три года лишения свободы в колонии общего режима.

До задержания Александр работал барменом-официантом в нескольких местах, среди них – Дом культуры НПЗ в Мозыре, ресторан «Васильки».

Пару лет назад мужчина разошелся со своей женой, у них остался сын Мирослав, которому сейчас четыре года. Чтобы иметь возможность что-то сыну купить, куда-то его отвести, Александр в свободное время брался за подработки.

– Подчеркиваю его трудолюбие, и что он всюду был официально устроен, работал по договорам, потому что часто можно услышать, что осужденные за протесты –безработные, маргиналы, и т. п., – говорит знакомый Александра. – А Саша очень любит своего сына, и хотя не живет вместе с ним, однако работал ради него и старался проводить с ним время, которого из-за работы было мало. Саша жертвовал своим отдыхом, во время которого вывозил сына на оздоровление в санаторий. Сейчас Мирославу сказали, что папа уехал в командировку по работе.

Кроме работы в качестве официанта, у Александра была еще одна подработка, которую также можно назвать хобби, увлечением – он был символом мозырской футбольной команды «Славия». Одевался в орла, выступал в таком имидже на матчах команды, а также на городских мероприятиях, например, на открытии фирменного магазина «Славии».

– Возможно, поэтому его включили в группу, которую назвали футбольными болельщиками, и вместе судили, – говорит собеседник. – Однако это не была компания Саши. Они никогда вместе не проводили время. Да у них и возраст совершенно разный. Там ребятам только-только по 20 лет исполнилось, а Саше уже 28. Да, раньше, когда-то в юности, он был болельщиком, болел за «Славию». И теперь болеет, однако это стало его работой. Он официально работал на матчах команды, был оформлен, получал за это зарплату.

ПО ХОДАТАЙСТВУ МИЛИЦИОНЕРОВ СУД СДЕЛАЛИ ЗАКРЫТЫМ

Александра Сузько задержали 4 мая. Mозырянину позвонили утром, когда он собирался на работу. Кто позвонил и о чем был разговор – неизвестно. Однако после звонка Александр вышел к подъезду, где его уже ждали сотрудники ГУБОПиКа и СОБРа.

Одновременно с Александром тогда задержали 11 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Всех обвинили в участии в протестах в августе 2020 года. Вычислили якобы по фотографиям. МВД объявило тогда, что были задержаны участники «околофутбольной группировки праворадикальной направленности» и утверждало, что во время протестных акций 11 августа 2020 года они использовали «газовые баллончики против милиционеров и бросали в них камни».

В результате, по версии МВД, один сотрудник пострадал, а служебные автомобили были повреждены. Останавливать нарушителей пришлось предупредительными выстрелами в воздух.

«Известно, что десять фигурантов (от 18 до 27 лет) входят или ранее входили в местную околофутбольную группировку праворадикальной направленности. Шестеро из них безработные, еще четверо – судимые за кражи, грабежи, хулиганство и уклонение от мероприятий призыва на военную службу. Одному из подозреваемых 54 года, он не входит в группировку», – рассказывала бывшая пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Об отношении к Александру во время задержания и уже в заключении его знакомый не рассказывает – беспокоится, что это может повредить заключенному. Только говорит, что там – «не сахар». А вот один из осужденных вместе с Александром, Даниил Скипальский, заявлял об избиении силовиками в мозырском ИВС.

10 дней после задержания Александр Сузько провел в ИВС Мозыря, потом его перевели в СИЗО №3 в Гомель. На суд, который начался 30 сентября, снова привезли в Мозырь. За 10 дней до приговора, по словам нашего собеседника, обвиняемых на определенное время снова вывезли в Гомель, так как они просили, чтобы им разрешили привести себя в порядок, умыться перед приговором. В мозырском ИВС такой возможности не было.

На первом же заседании суд сделали закрытым по ходатайству пострадавших милиционеров, которые якобы опасались за свою безопасность и даже жизнь. Судья Галина Книжонок удовлетворила ходатайство, поэтому, говорит знакомый Александра, о том, что было на суде, которые приводились доказательства, в чем именно обвиняли молодых людей, известно мало.

Разве это преступление — сфотографироваться с флагом

Вместе с Александром Сузько судили еще четверых юношей: Даниила Скипальского, Павла Дворака, Александра Тимошенко и Кирилла Конопацкого. Их обвинили в организации и подготовке действий, «грубо нарушающих общественный порядок либо активном участии в них» (ч.1 ст. 342 УК РБ) и «в насилии в отношении сотрудников милиции» (ст. 364 УК).

В то время как некоторые из группы признались, что бросали камни во время протестов, Александр и до суда, и на суде отрицал свою вину. Ему предъявили, что он стоял в сцепке 11 августа 2020 года.

– Однако в Мозыре даже сцепки не было, – говорит собеседник. – И никаких доказательств вины Саши не было, кроме фотографий, на которых он с флагом. Однако разве это преступление – сфотографироваться с флагом?

Тем не менее суд счел всех пятерых виновными. Всех, кроме Кирилла Конопацкого, судья Галина Книжонок приговорила к трем годам в колонии общего режима. Конопацкому – 3 года и 6 месяцев, так как у него была еще непогашенная прежняя судимость. Кроме того, каждый из молодых людей должен выплатить 1500 белорусских рублей морального вреда начальнику отдела ГАИ Мозырского РОВД Валентину Пилеру, которого суд признал потерпевшим. Изначально «гаишник» просил по 3000 с каждого, однако суд уменьшил эту сумму.

Белорусские правозащитники признали Александра Сузько политзаключенным.

Знакомый Александра Сузько говорит, что семья бывшего символа «Славии» – мать, а также сын, теперь оказались в непростом финансовом положении. Ведь на сына Александр платил алименты и кроме этого всегда помогал. И маму поддерживал. В семье за последние полгода ушло много средств на адвокатов – более трех тысяч рублей.

Сейчас Александр снова в гомельском СИЗО №3 – ждет рассмотрения апелляции. Но на нее надежды ни семья, ни друзья не возлагают – видят, что еще никому апелляционная жалоба не изменила приговор, подчеркивает знакомый мозырянина.

Об условиях содержания за решеткой Александр Сузько рассказывал в письме одной из белорусок, которая пишет политзаключенным, чтобы поддержать их:

«Ваше письмо я открыл в темной камере, куда не попадает даже солнечный луч, так как на окнах, кроме решеток, еще металлические пластины, закрывающие от моих глаз прекрасный окружающий мир с такими людьми, как Вы. Ваше письмо было солнцем, надеждой, несущей аромат свободы, и счастья, будущей жизни. Этот аромат связан у меня с запахом свежесваренного кофе, который я как бармен умею профессионально приготовить, и в компании любителей футбола выпить этот кофе».

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