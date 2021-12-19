«Растут цены на все, вот и поднимается стоимость аренды» 1 19.12.2021, 19:57

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Сколько стоит сегодня снимать жилье в белорусских городах и насколько за последние годы изменилась цена?

Брест хоть и не Минск, полный студентами, но тем не менее тоже популярен среди искателей арендного жилья, пишет «Вечерний Брест». Сколько сегодня стоит снимать жилье в Бресте, как эта цена изменилась за последние годы и что нужно знать потенциальным съемщикам?

«Каждые полчаса обновлял страницу с объявлениями»

Арендное жилье ищут разные люди. Кто-то в Брест приехал учиться и вынужден снимать квартиру, кто-то приехал из другого города работать, нередко арендуют квадратные метры молодые семьи и пары. Как рассказывает агент по недвижимости Ирина, спрос в июле-сентябре выше, чем в другие месяцы, в связи с приездом студентов. В итоге в этот период предложения по аренде разбираются очень быстро.

С такой горячей порой столкнулся Сергей. Парень родом из другого города. В Бресте по работе. Долгое время снимал квартиру на «Востоке» около ТЦ «Экватор». С другом на пару арендовали по знакомству двухкомнатную квартиру за $100. В начале июля Сергея предупредили, что до 1 сентября надо выселиться. Начал искать новое жилье.

– Я рассматривал варианты до $120. Мне не нужен евроремонт. В идеале хотел снять однокомнатную квартиру за $100. Но такие предложения если и появлялись, то расходились очень быстро. Появилось отличное предложение на ул. Мошенского. Там сдавали однокомнатную квартиру с евроремонтом за $100. Это был настолько хороший вариант, что я как только увидел объявление, тут же позвонил и был готов снимать, даже не посмотрев квартиру. Но когда набрал – мне сказали, что квартира сдана. И это спустя 40 минут после публикации объявления.

За месяц поисков Сергей успел посмотреть несколько квартир, и все они не подходили:

– Во многих квартирах был либо ремонт «бабушкин», и за предложенную стоимость в $120 никак не хотелось снимать. Либо мне, как одинокому парню, не хотели сдавать. Были предложения за $120 на «Востоке», но там не хватало мебели.

В итоге через полтора месяца Сергею удалось найти квартиру в микрорайоне «Ковалево» за $80. В целом квартира оказалась обычной, вполне аккуратной, но без холодильника и без стиральной машины. И тем не менее на нее хватало претендентов, и выбор в пользу будущего жильца делала хозяйка.

Какова стоимость

Предложений по аренде жилья в Бресте, как говорит агент по недвижимости Ирина, предостаточно появляется в течение года. Чаще всего сдаются в аренду однокомнатные или двухкомнатные.

– Стоит понимать, что снимать жилье в новом доме дороже, нежели в старом. Выше цены на квартиры в центре, – поясняет агент по недвижимости. – В центре в новом доме, например, на улицах Гоголя-Папанина или на Кирова, на Воровского, аренда обойдется в $160-$200. За эту стоимость вы снимете квартиру с хорошим ремонтом, мебелью и с необходимой бытовой техникой – стиральной машиной и холодильником. В более старых домах в микрорайонах «Восток», «Южный», «Ковалево» однокомнатные квартиры с обычным ремонтом и «стиралкой» выйдут в $120-$150.

С двухкомнатными квартирами все еще разнообразней. В новых домах в центре города «двушка» с хорошим ремонтом ценится в $250-$400 в месяц. В районах поскромнее с бюджетным ремонтом стоимость ниже – до $160- $200.

– Можно найти варианты и дешевле указанных. Но, как правило, тогда надо быть готовым, что в квартире может быть не вся мебель или «бабушкин» интерьер, – поясняет Ирина.

Есть множество сайтов с объявлениями о сдаче жилья в аренду. Из последних предложений – однокомнатная квартира на Гоголя за $150 с хорошим ремонтом. Есть еще предложение в центре за $110. Правда, без бытовой техники. Рядом предложение однокомнатной квартиры на ул. Островского за $300 – с хорошим ремонтом, новой мебелью и необходимой техникой. В то же время примерно такая же квартира по комфорту на Кирова сдается за $200.

Как изменились цены?

Невооруженным взглядом можно увидеть, что цены на аренду жилья с каждым годом растут. В 2017 году хорошую квартиру в центре можно было снять в среднем за $110-$120.

– Когда я начинала искать в то время жилье, вариантов снять однокомнатную квартиру за $100 было больше, чем сейчас. В центре уже тогда аренда квартиры с хорошим ремонтом доходила до $150. Но я работала на «Востоке» и искала жилье в этом районе. В среднем цена была $120-130. За эту сумму можно было снять квартиру с нормальным, даже можно сказать хорошим ремонтом, – говорит одна из клиенток агентства недвижимости. – Все, что ниже, – это уже более простой ремонт. Было немало предложений по аренде на «Востоке» за $100-110.

Как рассказывает Ирина, цены на квартиру изменились даже по сравнению с этим летом. К осени, несмотря на то, что спрос ниже, чем в июле-сентябре, цена поднялась.

– Растут цены на все, вот и поднимается стоимость аренды. Сейчас, по сравнению с летом, она выросла где-то на $10-$20. Стоимость арендной квартиры, как правило, выставляют владельцы недвижимости самостоятельно. Мы лишь можем порекомендовать, чтобы они снизили цену, иначе будут пытаться сдать квартиру слишком долго, – поделилась Ирина.

Советы для тех, кто ищет арендное жилье:

- При выборе съемного жилья уточнять у хозяина, сколько человек прописано в квартире. От этого зависят тарифы на коммунальные расходы. Если в квартире прописан один человек, а проживать будут двое, соответственно возрастут расходы воды, газа. И в конечном итоге помимо тех $120 ежемесячной платы за аренду придется выделять еще 30-50$ на коммунальные расходы.

- Оговорить, кто будет платить налог на доход при заключении договора на аренду жилья. Обычно либо арендодатель эту сумму уже включает в стоимость аренды квартиры, либо об этой плате вы можете узнать во время обговаривания нюансов заселения.

- Внимательно смотреть за состоянием квартиры, чтобы при заключении договора там все было исправно. Всегда есть вероятность, что какие-либо ремонтные работы могут лечь на ваши плечи и будут выполняться за ваш счет, даже если они не стали результатом вашей халатности. Убедитесь, что не капает кран, не течет туалет, не поломаны шкафы и т.д.

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