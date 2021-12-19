Как белорусам сэкономить на продуктах к новогоднему столу? 1 19.12.2021, 20:20

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Несколько очевидных и неочевидных способов.

Новогодние праздники практически у каждой семьи ассоциируются с новогодним застольем, которое часто влетает в копеечку. Опытные хозяйки знают, что некоторые продукты выгоднее купить заранее, а готовить нужно ровно столько, сколько сможешь съесть, чтобы потом не выбрасывать остатки.

Но есть и менее очевидные способы сэкономить на продуктах к Новому Году без ущерба для качества блюд. Как именно – в материале «АиФ».

Упаковка и фасовка

Переплата может идти за красивую упаковку или за фасовку. К примеру, возьмем сельдь. Если вам не лень самостоятельно разделать рыбу, то можно сэкономить, взяв ее на развес, а не в банке. Так, за 1 кг сельди без упаковки в среднем нужно отдать 7,5 руб. А вот за филе-кусочки, упакованные в пластиковый контейнер, – чуть более 5 руб. за 300 г (то есть почти 17 руб. за 1 кг). Конечно, при покупке целой рыбы нужно будет удалить головную часть и внутренности, но выгода все равно очевидна.

Аналогично можно сэкономить, приобретая красную рыбу. Чаще всего ее продают в вакуумной упаковке по 100 или 200 граммов. Рыба на развес обычно дешевле. Правда, магазины часто устраивают акции на данный товар в предновогодний период, поэтому перед покупкой все же стоит сделать мониторинг цен. Имейте в виду, что магазин формирует акционный товар как трафикообразующий, ради которого человек приходит, но потом может купить много сопутствующих товаров, цены на которые могут оказаться ниже в другой торговой точке.

Сэкономить можно, приобретая конфеты не в подарочной картонной или железной упаковке, а на развес. Конечно, в подготовленном производителем наборе будут сладости различных видов, что обычно нравится детям. Но никто не запрещает вам купить каждый вид конфет отдельно и создать свой микс. Выгода – до 2-3 руб. с 1 кг конфет популярных торговых марок.

В целом, если есть выбор – брать уже фасованный продукт или на развес, чаще всего выгоднее окажется именно второй вариант. Это же касается и нарезных товаров. К примеру, заранее нарезанные хлеб, батон, сыры, колбасы, как правило, оказываются дороже, чем аналогичные целые продукты.

Два блюда из одного

Немного сэкономить получится, если купить целую тушку курицы, а не отдельно ножки, крылышки, грудки. Правда, по нашим подсчетам, экономия может составить всего 15-20 копеек. К слову, куриная грудка или филе индейки по цене обычно дешевле вареной колбасы, которую часто добавляют в оливье. К тому же жира в них гораздо меньше, будет больше пользы для здоровья.

Есть и более неочевидные варианты экономии. Если вам нужен тертый сыр для приготовления мяса по-французски, то необязательно покупать дорогие сорта. Экономичнее готовить несколько блюд из одного продукта. Например, покупаем кусок говядины и запекаем с сыром и грибами, а остатки мяса добавляем в салат.

Если для празднования Нового Года вам нужно большое количество «газировки», то выгоднее купить одну бутылку напитка объемом 2 л, чем две бутылки по 1 л.

А как экономите вы?

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