Литва готова передать Украине летальное оружие 3 19.12.2021, 20:31

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Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Литва готова передать Украине смертоносное оружие, поскольку Россия сосредоточила на своих границах десятки тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет liga.net со ссылкой на LRT.

"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова к этому, в том числе передать Украине летальное оружие", – заявил Анушаускас.

Он не уточнил, какое именно оружие Литва передаст Украине.

"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только поставщик и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", – сказал глава Минобороны Литвы.

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