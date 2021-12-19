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Массовая авария в Минске: столкнулись пять авто

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  • 19.12.2021, 20:38
  • 8,658
Массовая авария в Минске: столкнулись пять авто

Есть пострадавшие.

Пять автомобилей столкнулись на улице Кирилла Туровского в Минске, сообщили в ГАИ Минска.

Происшествие случилось днем 19 декабря. По предварительной информации, 39-летний водитель Ford ехал по улице Кирилла Туровского со стороны улицы Петра Мстиславца в направлении улицы Франциска Скорины. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в Audi, который остановился на красный сигнал светофора. От удара последний отбросило в Hyundai, а Ford продолжил движение и протаранил Volkswagen и Chevrolet.

В результате ДТП телесные повреждения получил 51-летний водитель Audi. Также незначительные травмы получил 10-летний пассажир Ford, который находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавших доставили в больницу для осмотра.

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