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Лукашистов поймали на лжи

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  • 19.12.2021, 21:19
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Лукашистов поймали на лжи

Пропагандисты по уши заврались.

ОМОНовцы «спасли» человека в несуществующем садовом товариществе, пишет телеграм-канал «Флагшток».

В УВД Гомельского облисполкома рассказали о «подвиге» ОМОНовцев. Те якобы, возвращаясь со службы ночью 18 декабря, увидели пожар в садовом товариществе «Зеленый Бережок» Ветковского района и спасли там человека:

«Прикрыв лицо руками, они бросились на помощь. Вытащили мужчину, на нем горела одежда, которую правоохранители тут же потушили».

Никакой информации о садовом товариществе «Зеленый Бережок» в Ветковском районе нигде нет — дачники ничего о таком не слышали.

Зато есть СТ «Зеленый Бугорок», в котором по сводкам МЧС и произошел пожар. Только по версии спасателей дачнику помощь ОМОНовцев не потребовалась:

«До прибытия подразделений МЧС мужчина самостоятельно покинул горящий дом. Прибывшими работниками скорой медицинской помощи после осмотра мужчина с предварительным диагнозом «термический ожог 1% тела» госпитализирован в УЗ «Ветковская ЦРБ».

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