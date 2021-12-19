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Стал известен победитель «Детского Евровидения - 2021»

  • 19.12.2021, 21:24
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Стал известен победитель «Детского Евровидения - 2021»

Беларусь в конкурсе не участвовала.

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение - 2021", финал которого состоялся в воскресенье во французской столице, выиграла исполнительница из Армении Малена. Она получила 224 балла за исполнение песни Qami, qami, пишет ТАСС.

Это вторая победа Армении на "Детском Евровидении" с 2010 года.

Большинство баллов жюри из 19 стран, участвующих в песенном конкурсе, отдали представителю Франции Энцо. Однако за счет зрительского голосования 14-летняя армянская исполнительница сумела одержать верх по сумме баллов.

Отметим, что Беларуси участия в детском песенном конкурсе не принимала.

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