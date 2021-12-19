Могут ли белорусы уйти с работы пораньше в связи с праздниками? 19.12.2021, 21:31

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В этом году много праздничных дней выпадает на выходные.

- На этот раз много праздничных дней выпадают на выходные… Но «короткие» дни перед ними никто не отменял, правильно? Когда можно уйти с работы пораньше? - задал вопрос aif.by житель Фаниполя.

Правильно. Уйти с работы пораньше в ближайшие недели можно будет 24 декабря (пятница), 31 декабря (пятница) и 6 января (четверг). Согласно ст. 116 Трудового кодекса Республики Беларусь продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего государственному празднику или праздничному дню, сокращается на один час.

При этом стоит напомнить, что если по условиям производства сокращение продолжительности работы невозможно, то переработка компенсируется по соглашению сторон предоставлением дополнительного дня отдыха, оплачиваемого в одинарном размере, по мере накопления этих часов или повышенной оплатой.

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