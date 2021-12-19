Как за месяц изменились цены на социально значимые товары в регионах
- 19.12.2021, 22:43
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Подорожало молоко и подсолнечное масло.
С конца октября «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и двух небольших местных.
Напомним, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря включительно. Изначально список был такой, но с 15 декабря совмин сократил его в два раза.
Первый раз журналисты посмотрели цены 28 октября. Второй — прошлись по магазинам 18 ноября. Третий обзор сделали в четверг, 16 декабря.
Список товаров, стоимость которых регулируется государством
Из списка подорожали только молоко и подсолнечное масло — на 2 копейки и на 26 копеек соответственно, но не все товары были в наличии.
Список товаров, стоимость которых больше не регулируется государством
За месяц замороженный минтай подорожал на 10 копеек.
Гречки «Эколайн» (0,89 кг) не было в наличии, но продавалась такая же крупа в другой расфасовке — 0,69 кг. Она стоила 3,03 рубля. Если сравнивать стоимость за один килограмм, то она дороже на 3 копейки.