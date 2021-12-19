Лех Валенса: Лукашенко будет проклят белорусским народом 19.12.2021, 22:56

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Экс-президент Польши посоветовал белорусам готовиться к победе.

Лукашенко будет проклят своим народом за то, как он поступил. Об этом в интервью Би-би-си заявил экс-президент Польши Лех Валенса, пишет zerkalo.io.

Валенса заявил, что Лукашенко в будущем ничего хорошего не ждет.

— Он будет проклят своим народом, потому что так делать было нельзя. Он не остановил прогресс, но уничтожил все на своем пути.

Он посоветовал белорусской оппозиции «готовиться к победе, которая должна наступить»: готовиться экономически, готовиться к переговорам с Россией и с Западом, готовиться к тому, что делать после победы.

— А иначе — зачем победа, если не знать, что с ней делать, — заявил Валенса.

Лех Валенса — польский политический деятель, первый руководитель профсоюза «Солидарность», президент Польши в 1990−95 годах. Лауреат Нобелевской премии мира 1983 года.

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