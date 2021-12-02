«Путину все время страшно» 11 2.12.2021, 8:08

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Политолог объяснил странное поведение Кремля.

Кремль сам выберет СМИ для пресс-конференции Путина. Ежегодная большая конференция президента пройдет 23 декабря, только в этот раз не будет свободной аккредитации для журналистов. На мероприятие в Манеже пустят 500 сотрудников СМИ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил такое решение коронавирусными ограничениями. Он уточнил, что Кремль сам будет выходить на журналистов, это и федеральные, и зарубежные, и региональные СМИ.

Журналисты «Дождя» обсудили данное решение с политологом Дмитрием Орешкиным.

«Смысл ситуации в том, что модель, которую выбрал Владимир Путин, она заведомо неэффективна в экономическом, социальном, демографическом и каком угодно еще направлении. Поэтому ему все время делается страшно, ему все время приходится бороться с тем, что какие-то здесь крамолы, измены, поэтому все время приходится сужать эту площадку, допускать до тела государева только самых проверенных», — прокомментировал решение Кремля политолог. Он считает, что это признак того, что политическая элита страны очень ясно ощущает собственную неконкурентность, поэтому она заранее устраняет людей, которые могут задать неудобные вопросы. «Для такой авторитарной, даже тоталитарной власти очень важен имидж непогрешимости политика, который стоит во главе. На нем как бы должна лежать печать божьей благодати», — добавил Орешкин.

В прошлом году пресс-конференция проходила по видеосвязи, в тот момент Путин находился в своей резиденции в Ново-Огарево.

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