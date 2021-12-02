Bloomberg включил Навального в список 50 самых влиятельных людей года 2.12.2021, 8:20

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алексей навальный

Кроме российского оппозиционера туда вошли глава Pfizer и режиссер «Игры в кальмара».

Американское агентство Bloomberg включило российского оппозиционера Алексея Навального в свой ежегодный список Bloomberg 50 — «ежегодный обзор тех, кто занимается бизнесом, развлечениями, финансами, политикой, наукой и технологиями».

Bloomberg отмечает, что Европейский суд по правам человека считает уголовное дело, по которому Навальный отбывает срок в колонии, политически мотивированным.

Список Bloomberg 50 выходит с 2017 года. В него агентство включает бизнесменов, финансистов, политиков, ученых и представителей медиаиндустрии, чьи достижения, по их мнению, заслуживают признания.

Кроме российского оппозиционера в списке 50 влиятельных людей от Bloomberg оказались певица Бритни Спирс, которая вышла из-под опекунства отца, режиссер и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек, 18-летняя Дарнелла Фрейзер, заснявшая на видео убийство Джорджа Флойда, чья смерть стала отправной точкой движения BLM, американская бизнесвумен и политик Элис Стефаник, ставшая в мае 2021 года третьей по рангу республиканкой в Конгрессе США и другие.

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