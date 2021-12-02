Виктория Нуланд жестко «прошлась» по Лукашенко 9 2.12.2021, 8:27

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Виктория Нуланд

Заместитель госсекретаря США отреагировала на слова диктатора о Крыме.

Виктория Нуланд назвала Лукашенко «марионеткой Кремля», сообщает ria.ru.

Так замгоссекретаря США отреагировала на желание самозванца посетить, по его словам, «российский» Крым.

«Он пошел дальше как марионетка России и собирается посетить Крым. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Беларусь в объятия Москвы, отказываясь не только от демократического развития [страны], но и усугубляя ситуацию», — сказала политик.

Напомним, что Лукашенко назвал Крым «де юре» и «де факто» российским.

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