Виктория Нуланд жестко «прошлась» по Лукашенко

Виктория Нуланд жестко «прошлась» по Лукашенко9
- 2.12.2021, 8:27
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Заместитель госсекретаря США отреагировала на слова диктатора о Крыме.
Виктория Нуланд назвала Лукашенко «марионеткой Кремля», сообщает ria.ru.
Так замгоссекретаря США отреагировала на желание самозванца посетить, по его словам, «российский» Крым.
«Он пошел дальше как марионетка России и собирается посетить Крым. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Беларусь в объятия Москвы, отказываясь не только от демократического развития [страны], но и усугубляя ситуацию», — сказала политик.
Напомним, что Лукашенко назвал Крым «де юре» и «де факто» российским.