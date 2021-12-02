Каждый третий – лишний: Беларусь накрыла волна массовых увольнений 11 2.12.2021, 8:48

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Эксперты рассказали о ситуации на рынке труда в стране.

За 10 месяцев на чистой основе кадровый отток с флагманских предприятий Беларуси достиг 58 тысяч человек. В январе-октябре 2021 года наниматели в крупных и средних организациях уволили 633,9 тыс. человек, а приняли на работу только 575,9 тысячи. Для сравнения: за 10 месяцев 2020 года отток кадров составил 31,4 тысячи человек. Коэффициент замещения, который показывает, сколько работников в среднем было принято на работу вместо каждых 100 уволенных, упал с 94,9% (в 2020 году) до 90,9% (в 2021 году).

Газета «Белорусы и рынок» поинтересовалась у экспертов ситуацией на рынке труда.

Сколько «лишних людей» в экономике?

Доктор экономических наук Борис Желиба допускает, что экономическая ситуация заставляет предприятия избавляться от «лишних людей». По его словам, в Беларуси коэффициент замещения стабильно отрицательный: в целом по экономике увольняют больше людей, чем принимают новых. Есть естественная убыль, связанная с выходом на пенсию, с призывом в армию. Но ни для кого не секрет, что государственные предприятия содержат лишних людей, лишнюю рабочую силу.

«Возможно, экономическая ситуация заставляет избавляться от лишних людей, потому что из-за избыточности рабочей силы наши предприятия выполняют не столько экономическую, сколько социальную функцию. Вдумайтесь: официальная безработица вообще составляет лишь 0,2%. Общая тенденция, конечно, тревожная: число занятых в материальном производстве у нас сокращается из года в год, проблему тоже нужно решать. Много людей как уезжало на поиски работы, так и уезжает», — отмечает Борис Желиба.

Несмотря на сокращение занятых в материальном производстве, проблема «лишних людей» остается актуальной:

— В памяти всплывает история, как китайская фирма договорилась купить контрольный пакет акций «Гомсельмаша» за 500 миллионов долларов. Но когда белорусская сторона выдвинула условие: не сокращать персонал, отдать долги предприятия – китайцы сразу отказались от сделки. Они выдвинули свое условие: персонал сократить на треть. Вот и считайте, сколько лишних людей может быть в экономике, - отметил он.

Бывший министр труда Александр Соснов готов согласиться, что в материальном производстве каждый третий занятый – лишний.

— В свое время такие исследования проводились, но очень давно: когда еще существовала такая потребность в этом. Такими исследованиями занимался я сам как министр труда. Скрытая безработица, неполная занятость существовали всегда. Власть имущие объясняли это стремлением не допустить социального взрыва. Но рано или поздно такая политика приводила к тому, что производства, державшие лишних людей, становились неконкурентоспособными. Может быть, чтобы хоть как-то выжить, сейчас предприятия и начинают сокращать лишних людей: там, где работают трое, должны работать двое. Это скрытая безработица, — сказал Александр Соснов.

При этом экс-министр не уверен, что «увольнения ускоренными темпами связаны с ростом производительности труда, как это должно бы быть.

Куда исчезают лишние люди?

Официальная безработица в стране, по данным Минтруда, на 1 июля 2021 года составила 0,2%. Возникает вопрос: куда исчезает высвобождаемая рабочая сила?

— Часть людей уходит в частный сектор, который еще работает, часть специалистов создают бригады и работают на себя. А многие просто уезжают за рубеж: здесь слишком малая заработная плата. Количество уехавших из страны очень сложно подсчитать. Более того, большинство наших активистов, которые участвовали в гражданских протестах, уехали из страны, — отмечает председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов. – А безработица отражает только тех, кто стал на учет в центрах занятости. Остальная масса безработных выживает на свой страх и риск, без учета в центрах занятости.

Председатель профсоюза считает, что экономическая ситуация сейчас заставляет многие предприятия избавляться от балласта. Но делается это достаточно топорно. Предприятия избавляются от специалистов, но не от тех, от которых нужно. В технологическом, конструкторском секторе уже не хватает квалифицированных кадров. «Очень скоро промышленность еще больше почувствует нехватку специалистов: на многих предприятиях конструкторские отделы остались без кадров, на смену уволенным приходит зеленая молодежь. Руководители предприятий понимают ситуацию, но не они управляют происходящими процессами, – констатировал А.Бухвостов.

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