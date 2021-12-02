«Царь ненастоящий»: как Байден устраивает «холодный душ» для Путина 11 2.12.2021, 9:25

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фото: georgian.vda

Почему встреча, которую россияне анонсировали уже раз 15, все никак не назначена?

Котировки акций российских компаний на московской бирже резко пошли вверх. То же случилось и с курсом российского рубля относительно доллара и евро. И это — несмотря на довольно быстрое снижение цен на нефть, пишет политический обозреватель Иван Яковина.

Причиной такого удивительного явления трейдеры назвали сенсационную статью в газете The Washington Post. Авторы этого материала со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщили, что США и Россия действительно готовят переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным в онлайн-режиме. Более того, по словам источников издания, эти переговоры должны состояться в течение ближайшего месяца — еще до завершения 2021 года.

Тут надо сказать, что различные российские политики и чиновники уже три месяца почти каждую неделю заявляют, что Путин и Байден вот-вот встретятся. Для российской стороны проведение такой встречи — вопрос абсолютно принципиальный. Она очень хочет, просто жаждет проведения прямых переговоров с президентом США в режиме один на один.

Встречи с главой западного мира — это источник легитимности Владимира Путина в глазах его окружения. Без таких переговоров он приобретает статус изгоя, парии, руководителя страны, не способного позаботиться о процветании своих бояр и силовиков.

Если Байден отказывается от встречи, элита начинает подозревать, что царь ненастоящий, в ней начинается разброд и шатания. Это — главная причина необходимости провести встречу для Путина.

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