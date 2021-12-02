У опасных штаммов коронавируса нашли уязвимую точку 6 2.12.2021, 9:47

7,328

Обнаружено антитело, подходящее для универсальной вакцины.

Китайские ученые обнаружили нейтрализующее моноклональное антитело 35B5, которое подходит в качестве основы для универсальной вакцины против всех штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Это помогло исследователям найти уязвимую точку у самого коронавируса, которая не подвержена опасным мутациям. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории bioRxiv.

Антитело 35B5, как и все нейтрализующие моноклональные антитела (mAb), нацелено на рецептор-связывающий домен (RBD) коронавируса SARS-CoV-2. RBD — функционально важная часть S-белка, прикрепляющегося к клеточному рецептору ACE2 в различных тканях и органах человека. Известно, что вызывающие озабоченность штаммы коронавируса снижают эффективность нейтрализующих антител и одобренных вакцин.

Однако исследователи продемонстрировали, что mAb 35B5 эффективно нейтрализует SARS-CoV-2 дикого типа (WT) и вызывающие озабоченность штаммы, включая вариант B.1.617.2 (дельта), как в лабораторных условиях, так и внутри живого организма. Крио-электронная микроскопия показала, что 35B5 нейтрализует SARS-CoV-2, воздействуя на уникальный эпитоп — участок, который является непосредственной мишенью для антител.

Этот эпитоп отличается от остальной части рецептор-связывающего домена тем, что в нем не происходят мутации, характерные для появления вызывающих беспокойство штаммов. Таким образом, этот компонент коронавируса может стать «мишенью» для универсальных вакцин.