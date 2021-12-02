Сколько будет выходных у белорусов в новогодние дни? 2 2.12.2021, 9:54

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Их количество можно увеличить, если присоединиться к забастовке.

Выходных на рождественские и новогодние праздники у белорусов выпадает немного, пишет myfin.by. Власти сами дают повод присоединиться к общенациональной забастовке для тех, кто еще продолжает ходить на работу.

Католическое Рождество 25 декабря 2021 года и 1 января 2022 года приходятся на субботу. Кстати, 25 декабря 2022 года (католическое Рождество) тоже будет в выходной день - воскресенье.

Православное Рождество, 7 января 2022 года, приходится на пятницу, так что будем отдыхать три дня подряд.

В 2022 году запланированы еще переносы рабочих дней в связи с праздниками. Постановлением «совета министров» от 11 октября 2021 г. №572 ранее был утвержден график переноса рабочих дней в 2022 году.

Согласно документу в 2022 году будут перенесены:

7 марта (понедельник) – на субботу 12 марта;

2 мая (понедельник) – на субботу 14 мая.

Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставлено право переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

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